„Goldener Oktober“ lautet der Titel der Herbstausstellung des Rheinfelder Glaskünstlers Wilfried Markus, die er mit einer gut besuchten Vernissage am Samstag eröffnet hat. Jede Ausstellung, die stattfinde, müsse auch als eine klare Botschaft und Antwort der Kultur an die Corona-Pandemie verstanden werden, betonte Markus in seiner Begrüßungsrede.

Ausstellung unter Einhaltung der Auflagen

Doch bei aller künstlerischen Entschlossenheit – Sicherheit war in der Galerie Markus in der Eichamtstraße großgeschrieben. Keine Ausnahme machte da die politische Prominenz, die bei der Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen mit gutem Beispiel voranging: CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller, Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Alt-Bürgermeister Eberhard Niethammer. In Sechsergruppen wurden die Gäste nach der Begrüßung durch die Galerie geführt, um sich vom Künstler die neuesten Arbeiten zeigen und erklären zu lassen.

„Goldener Oktober“ – ein jahreszeitlich sehr passender Titel für die Ausstellung. Sollte es einem der Gäste noch nicht zu Bewusstsein gekommen sein, dass die Adventszeit nur noch sechs Wochen entfernt ist, so tat der Ausstellungsbesuch auch hier seine informative Wirkung.

Vorgeschmack auf kommende Weihnachtszeit

Schmucke Schneemänner, stilisierte Weihnachtsmänner und Tannenbäume in Glaskugeln drängten sich geradezu als Mahnung auf, seine Weihnachtsgeschenke nicht wieder erst auf den letzten Drücker zu besorgen. Von diverse Tiermotiven wie Igel, Schnecken, Elefanten und Mäuschen über alltägliche Gebrauchsgegenstände wie Kannen und Krüge in allen Größe, Vasen, Schalen, Trinkgläser und Briefbeschwerern bis hin zu filigranem Dekor und experimentell anmutenden Kunstobjekten reicht die enorme Bandbreite der Arbeiten von Markus.

Viele Kunstwerke wechseln den Besitzer

Da empfahl es sich, in einer der ersten Gruppen die Galerie zu betreten. Sogleich waren nämlich viele schöne Objekte mit kleinen Reservierungsaufklebern versehen, die von der Kaufabsicht der Gäste zeugten, allen voran der Landtagsabgeordneten, der es ein filigranes Glas-Karussell und ein Miniatur-Schaukelpferd angetan hatten.

Dass die Pandemie auch in seinem Kunsthandwerk Spuren hinterlässt, kann Markus bestätigen. Als Lehrender der Glasbläserkunst weilte er kürzlich in der Sommerakademie Bild-Werk im bayrischen Frauenau. Gerade Künstler aus Übersee verzichteten derzeit auf Reisen. Festzustellen seien die Einschränkungen auch am Ausbleiben wichtiger künstlerischer Kooperationen. „Doch es gibt auch die gute Erfahrung, dass es weitergeht“, betont Markus.

