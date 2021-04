von Verena Pichler

Ein Beschluss zum geplanten Waldkindergarten in Nordschwaben ist im Gemeinderat nicht zustande gekommen. Die Stadtverwaltung setzte den Tagesordnungspunkt nach massiver Kritik im Ortschaftsrat vorerst ab – diskutiert wurde aber.

Darum geht es: Die Stadt Rheinfelden möchte auf einem Grundstück in Nordschwaben einen Waldkindergarten für 20 Kinder errichten. Das Areal ist aus Sicht der Verwaltung auch deshalb gut geeignet, weil mit der Gemeindehalle ein Notquartier in der Nähe zur Verfügung steht, in das die Kinder mit ihren Erzieherinnen ausweichen können, falls das Wetter es erfordert. Mit der Sense Ability Academy wurde ein möglicher Träger gefunden, der sich in einer Sitzung des Sozialausschusses Anfang März vorstellte.

Aus der Sicht des Ortschaftsrates Nordschwaben war eine frühzeitige Beteiligung des Ortes an der Planung unterblieben, weshalb das Gremium das Projekt in seiner jüngsten Sitzung geschlossen ablehnte. Kritikpunkte waren unter anderem ein befürchteter Bring- und Holverkehr, Mehraufwand für den Hallenwart, wenn die Kinder dort unterkommen, sowie an der Herstellung des Geländes, wofür auch Bäume gefällt werden müssten. In der Sitzung in Nordschwaben war hitzig darüber diskutiert worden.

„Da ist vieles kaputt gemacht worden“, sagte Gustav Fischer Richtung Bürgermeisterin Diana Stöcker, in deren Ressort die Kindergartenplanung fällt. „Das sind Ihre Mitarbeiter“, sagte Fischer mit Verweis auf deren Verhalten in der Sitzung. Diesen Vorwurf wies Stöcker zurück. „Mir wurde das umgekehrt geschildert, die Mitarbeiter sind hart angegangen worden.“ Sie räumte ein, dass der Ortsvorsteher „sicher zu spät“ eingebunden worden war. Deshalb solle es nun auch einen Vor-Ort-Termin mit dem OB geben.

„Das ist ein wichtiges Projekt, das auch im Haushaltplan berücksichtigt ist“, so OB Klaus Eberhardt. Daher werde er sich jetzt persönlich darum kümmern. Paul Renz (CDU) hielt den Standort in Nordschwaben für ungeeignet, weil er zu weit weg sei von der Kernstadt. Stöcker verwies auf die schwierige Suche nach Standorten und auf die Bedarfsplanung, die für den Dinkelberg fehlende Plätze aufgezeigt habe. Rita Rübsam (Freie Wähler) bedauerte, dass in Nordschwaben kein positives Wort über das tolle Projekt gefallen sei.