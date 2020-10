von Horatio Gollin

Wegen der Corona-Pandemie war es dies Jahr um das Stadtgärtle recht still. Zwar mussten Workshops und das Kürbissuppenfest ausfallen, aber die Arbeit im Gemeinschaftsgarten ging ungestört weiter. Die geplanten Obstbaumlebensgemeinschaften werden dies Jahr fertig und ein Workshop soll zu dem Thema angeboten werden.

Rheinfelden „Es findet gerade ein Bewusstseinswandel statt“ – Projektleiter Joachim Schlageter über die Situation im Rheinfelder Stadtgärtle Das könnte Sie auch interessieren

In der Mitte des 15 Meter durchmessenden Kreises steht eine veredelte Esskastanie als zentraler Baum. Von Süden schützt eine immergrüne Ölweide den noch jungen Baum, im Norden wächst ein größerer Holunderstrauch. „Das ist eine Art Mischkultur, dem Waldrand nachempfunden“, erklärt Joachim Schlageter, der im Auftrag der Stadtverwaltung das Stadtgärtle betreuende Gärtnermeister. Im Rund um den Baum wachsen weitere Sträucher. Indianerbanane, Mispeln, Felsenbirnen und Granatäpfel haben ihren Platz, aber auch Sträucher, die wie die Esskastanie ein saures Milieu mögen: Heidelbeeren, Preiselbeeren und Cranbeeries.

Hochrhein Schweizer bleiben gelassen: Der Einkaufstourismus zeigt sich derzeit immun gegen die Corona-Vorgaben Das könnte Sie auch interessieren

Die Hobbygärtner des im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Basel 2020 ins Leben gerufenen Urban-Gardening-Projekts haben mit Rindenmulch extra einen sauren Boden geschaffen. Insgesamt wurden fünf Obstbaumlebensgemeinschaften angelegt, von denen zwei fertig gestellt wurden. Die zentralen Bäume wurden vor zwei Jahren angepflanzt: Zwei veredelte Esskastanien, eine nichtveredelte Esskastanie, eine Mostbirne und ein Walnussbaum. Je nach Bedarf wurde der Boden sauer oder kalkhaltig abgestimmt. Neben der Obstbaumlebensgemeinschaft mit einer Esskastanie ist auch die mit der Mostbirne fertiggestellt. In den anderen Kreisen wachsen um den zentralen Baum noch der Bienenfreund (Phacelia) und andere Kräuter, die als Gründünger untergepflügt werden, bevor die waldrandgemäße Bepflanzung diesen Herbst erfolgt. „Die Walnuss ist ein Experiment, denn andere Pflanzen vertragen das Laub nicht“, meint Schlageter. Um den Walnussbaum sollen daher vor allem Wildkräuter angepflanzt werden.

Lebensraum für Vögel und Insekten

Waldrandzonen bieten vielen Vögeln und Insekten Lebensraum und gelten als besonders artenreich, da durch die große Pflanzenvielzahl Futter zu verschiedenen Jahreszeiten bereitgestellt wird. Schlageter erklärt, dass beispielsweise die den Stamm des zentralen Baumes schützende Ölweide im Herbst blüht, wenn Bienen kaum noch Blüten finden und der Strauch erst im Frühjahr seine Früchte abwirft. Im Stadtgärtle können sich Hobbygärtner wie Tiere am Fallobst bedienen. „Wir legen etwas an, das ein kleines Paradies werden kann“, sagt Schlageter. Das Gartenbaukonzept der Permakultur versucht natürliche Kreisläufe in der Natur nachzuahmen.

Die Obstbaumlebensgemeinschaften

Die Obstbaumlebensgemeinschaften sind leicht erhöht zum umliegenden Terrain, da hier Erde aufgeschüttet wurde. Die Ursprungsidee war es, einen Kreis mit einem Durchmesser von fünf Metern anzulegen, aber das gehe nur mit kleineren Gehölzen, meint Schlageter. In ein paar Jahrzehnten werden die Äste der zentralen Bäume den 15 Meter Durchmesser ausnutzen. Die Bäume werden aufgeastet, damit eine breite Krone entsteht. Der astlose Stamm wird durch die nahen Sträucher vor der Sonne geschützt. In zehn bis fünfzehn Jahren sind die Bäume dann auch Schattenspender und zwischen den Obstbaumlebensgemeinschaften ist noch Platz für weitere Hochbeete. Ein Problem ist, dass sich Schlageter noch alleine um die Obstbaumlebensgemeinschaften kümmert. Er hofft, dass da sich die Hobbygärtner stärker einbringen.

Parallel zu der Reihe mit den Obstbaumlebensgemeinschaften bauen die Hobbygärtner an der Hochbeetschlange weiter. Auch zwischen der Schlange und den Obstbäumen ist noch Platz für weitere Hochbeete.

Rheinfelden Der Feuerwehrabteilung Warmbach sind wegen Corona die Hände gebunden. Die Abteilung darf nicht sammeln Das könnte Sie auch interessieren

Ärgerlich für die Hobbygärtner sind Diebstähle von reifen Früchten. Um dem entgegenzuwirken, sollen ab nächstem Jahr Überschüsse bei der Freiraumkiste gegen eine Spende angeboten werden. Schlageter berichtet, dass sich schon fünf Hobbygärtner gefunden haben, die sich darum kümmern wollen. Wegen der Corona-Pandemie mussten öffentliche Aktionen wie das Kürbissuppenfest dies Jahr ausfallen. Ansonsten habe sich die Pandemie nicht negativ auf den Gemeinschaftsgarten ausgewirkt.