Nachdem es im Zusammenhang mit der ursprünglich von Bund und Ländern geplanten „Osterruhe“ zu Verwirrungen kam, weist die Stadtverwaltung ausdrücklich darauf hin, dass das kommunale Schnelltestzentrum in der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef (Friedrichstraße 32) am Gründonnerstag, 1. April, ganz normal von 14 bis 16 Uhr kostenlose Schnelltests für Rheinfelder Bürger anbietet.

Ostermontag kein Test

Nur am Ostermontag findet keine Testung statt. Am Ostersamstag besteht in der Rosenapotheke am Oberrheinplatz zwischen 9 und 12 Uhr die Möglichkeit zum kostenlosen Bürgerschnelltest. Hierzu ist eine entsprechende Terminvereinbarung notwendig, teilt die Stadtverwaltung mit.

Wehr Test-Station vor der Mediathek in Wehr bietet Corona-Schnelltests auch für Auswärtige an Das könnte Sie auch interessieren

Seit das Testzentrum vergangenen Donnerstag geöffnet wurde, nahmen rund 250 Bürgerinnen und Bürger das Angebot wahr, wie Caritas-Bereichsleiterin Stephanie Grün auf BZ-Nachfrage erklärte. Die Caritas ist als Kooperationspartner der Stadt im Boot und stellt das Fachpersonal. „Tendenziell waren die Donnerstage mit rund 90 Tests etwa stärker nachgefragt als der Montag.“

Termine wie Wundertüten

Ob es am Gründonnerstag wegen der bevorstehenden Feiertage und Treffen in der Familie einen besonderen Run aufs Testzentrum geben werde, sei schwer abzusehen. „Jeder Termin ist für uns eine Wundertüte“, so Grün. Mehr Personal werde die Caritas deswegen auch am Vorfeiertag nicht stellen, um die Kapazität zu erhöhen.