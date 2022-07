von Erika Bader

Frau Lerch, Sie haben die Stelle der Klimaschutzmanagerin seit einem halben Jahr inne. Wie steht die Stadt Rheinfelden aus Ihrer Sicht da? Auf einer Skala von 1 bis 10 – wobei 10 hervorragend wäre?

Ich habe Ihnen da konkret eine andere Zahl. Und zwar 72. So viel Prozent haben wir bei der Punktebewertung des European Energy Awards. Damit wurde Rheinfelden mit Silber zertifiziert. Uns fehlen noch drei Prozentpunkte für Gold – das ist die Königsklasse. Wir bewegen uns also in einem guten Bereich, was die klimaschutzrelevanten Themen in der Stadt angeht. Für das Jahr 2025 streben wir die Zertifizierung in Gold an. Der European Energy Award ist allerdings nur ein Etappen-Ziel. Denn es geht nicht alleine um das Sammeln von Punkten, sondern um langfristige Ziele, die wir mit dem energiepolitischen Arbeitsprogramm im European Energy Award und dem Masterplan Klimaschutz umsetzen wollen.

Zur Person Tabea Lerch ist seit Anfang 2022 Klimaschutzmanagerin der Stadt Rheinfelden und konnte sich gegen 25 andere Bewerber für die neu strukturierte Stelle durchsetzen. Die 33-Jährige kommt ursprünglich aus Korntal nahe Stuttgart und lebt in Basel.

Die Klimaschutzziele der Stadt sehen unter anderem vor, dass der Anteil der erneuerbaren Energien im gesamten Stadtgebiet bis 2030 auf 30 Prozent erhöht wird. Sowie Treibhausgasneutralität bis 2040 – ist das alles denn überhaupt realistisch in dieser kurzen Zeitspanne?

Wir müssen es realistisch machen. Unser Auftrag ist es, sich den Zielen mit allen Mitteln anzunähern, die uns zur Verfügung stehen. Ja, die Ziele sind sehr ambitioniert – aber wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, damit wir diese erreichen.

Sie sind seit Jahresbeginn als Klimaschutzmanagerin in Rheinfelden tätig. Was konnten Sie in den vergangenen Monaten bereits umsetzen?

Mir fällt da beispielsweise die Klimawirkungsprüfung ein. Das ist ein Instrument, das Beschlüsse, die zum Beispiel dem Gemeinderat vorgelegt werden, darauf untersucht, welchen Einfluss dieser auf den Energie- oder Ressourcenverbrauch der Stadt hat. Die Klimawirkungsprüfung hilft dabei, zu prüfen, inwiefern das Thema Klimaschutz bei einer Entscheidung berücksichtigt wurde. So kann man sich beispielsweise dem Thema Bauen – das grundsätzlich eine negative Klimaschutzbilanz hat – auf andere Weise nähern, indem man zum Beispiel fragt: Wie können wir bei einem Bauprojekt die Energiestandards anheben?

Worum geht es bei der Klimawirkungsprüfung noch?

Eine der großen Zukunftsfragen ist, wie kann man Städte resilienter für den Klimawandel machen. Extremwetterereignisse werden zunehmen – das merken wir schon heute. Da lautet das Stichwort: Grüne Infrastruktur. So kann man bei einer Quartierentwicklung bei der Planung gleich ein intelligentes Grünflächenmanagement einbeziehen. Kurzum: Die Klimawirkungsprüfung soll die Stadt in Sachen Anpassung an den Klimawandel und Klimaschutz fitter machen.

Fitter soll die Stadt ja ab Herbst auch noch auf einer ganz anderen Ebene werden. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Gründung eines Klimabeirats. Dieser soll auf bürgerschaftlichem Engagement fußen.

Genau, aus dem Klimabeirat sollen nicht nur Maßnahmen für den städtischen Klimaschutz resultieren, sondern auch Initiativen aus der Bürgerschaft, wie wir sie beispielsweise schon heute beim Stadtradeln oder auch beim Stadtgärtle sehen können. Rheinfelden muss sich in Sachen Klimaschutz nicht verstecken.

Bis zum 31. August können sich Bürgerinnen und Bürger noch für die Teilnahme beim Klimabeirat registrieren. Wie ist denn der aktuelle Zwischenstand?

Rund die Hälfte der 30 Plätze ist fest vergeben, die andere Hälfte setzt sich aus Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zusammen. Bislang sind bei uns mehr als ein Dutzend Registrierungen eingegangen. Falls am Ende mehr Registrierungen als Plätze vorliegen, entscheidet das Los.

Das Erarbeiten von Konzepten, fachübergreifendes Denken und langfristiges Planen in die Zukunft – das alles gehört zu den Tätigkeiten einer Klimaschutzmanagerin, die den Blick auf die gesamte Stadt gerichtet hat. Aber was kann ein Bürger konkret im Kleinen tun, um etwas zum Klimaschutz beizutragen?

Da gibt es viele Ansatzpunkte. Wenn ich mich beschränken muss, würde ich aber drei wesentliche Punkte aufzählen. Wie bewege ich mich fort, wie kaufe ich ein und wie verbrauche ich Energie? Diese drei Fragen decken vieles ab. Beim Thema Mobilität könnte man vielleicht häufiger aufs Fahrrad zurückgreifen, als das Auto zu nutzen. Beim Einkauf das eigene Konsumverhalten hinterfragen. Und beim Thema Energieverbrauch kann man sich beispielsweise direkt bei der Stadt informieren lassen. Ab September bietet die Stadt wieder jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat Energieberatungen für Bürger in der Stadtbibliothek an.