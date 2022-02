von Heinz Vollmar

Die Schrebergärtner der Kleingartenanlage zwischen der Scheffelstraße und der Peter-Krauseneck-Straße, im Gebiet „Grendelmatt“, sorgen sich um den Fortbestand ihrer seit den 1970er Jahren bestehenden Gärten. Hintergrund sind Räumungsaufforderungen des neuen Eigentümers, der Industria-Wohnen GmbH. Das Frankfurter Unternehmen hat das Areal von Evonik übernommen, doch auch die Bebauungspläne der Stadt Rheinfelden im Gebiet „Grendelmatt“ spielen dabei offenbar eine Rolle.

Öffentlich gemacht hat die Sorgen der Schrebergärtner Nelly Sarac, eine Anwohnerin. Sie geht im Gebiet „Grendelmatt“ regelmäßig mit ihrem Hund spazieren und wurde von Pächtern der Kleingartenanlage angesprochen. Diese verwiesen auf Räumungsaufforderungen der Industria-Wohnen GmbH, die sie an ihren Gartenzäunen vorgefunden hatten. In den Räumungsaufforderungen verweisen die Grundstücksbesitzer unter anderem auf eine „widerrechtliche Nutzung“ durch die Schrebergärtner. Dazu zählt auch eine von der Stadt Rheinfelden ausdrücklich untersagte Bebauung. Wörtlich heißt es weiter: „Wir fordern Sie daher auf, das Grundstück bis zum 31.03.2022 vollständig zu räumen, etwaige Auf-und Einbauten sowie Bepflanzungen sind vollständig zu entfernen.

Nelly Sarac erinnert in einer E-Mail an die Stadt, die auch dieser Zeitung vorliegt, daran, dass die Kleingärten seit den 1970er Jahren existieren und ein beliebtes Domizil für die damals nach Rheinfelden kommenden Gastarbeiter waren. Diese fanden in der Chemie einen Arbeitsplatz, wohnten überwiegend in firmeneigenen Wohnblocks und legten auch die Schrebergärten an. Das Grundstück gehörte damals der Degussa, später ging es auf das Unternehmen Evonik über, in dem die Degussa AG aufgegangen war.

Mittlerweile gehört das Land der Industria-Wohnen GmbH. Die Frankfurter Firma wusste offenkundig nichts von einer Schrebergartenanlage auf ihrem Areal. Dies bestätigte auch die Vorsitzende des Evonik-Betriebsrats Martina Reisch. Sie wurde von einigen Kleingärtnern, die heute noch bei Evonik arbeiten, um Klärung der Situation gebeten. Die Gartenbesitzer hatten sich über die kurzfristige und überraschende Räumungsaufforderung geärgert. Reisch verweist darauf, dass der Betriebsrat inzwischen auf dem Kleingartengelände Info-Blätter verteilt hat, auf denen zu lesen ist, dass die Räumung der Gärten beziehungsweise der Räumungstermin noch in Klärung sei.

Räumen oder nicht räumen? Das ist jetzt die Frage, nachdem die Stadt beim heutigen Eigentümer um Klärung gebeten hat. | Bild: Heinz Vollmar

Außerdem besprach sich der Evonik-Betriebsrat mit Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der sich seither um eine Klärung des Sachverhalts bemüht. Dies läuft auch über den stellvertretenden Abteilungsleiter der Stadtplanungs- und Umweltabteilung, Patrick Pauli. Pauli bestätigt, dass auch die Stadt von den Räumungsaufforderungen überrascht worden sei. Die vom Unternehmen Industria-Wohnen ausgesprochenen Kündigungen seien in jedem Fall nicht auf Initiative der Stadt erfolgt.

Die entsprechenden Flächen der Kleingartenanlage würden ohnehin nicht den rechtlichen Regelungen des Bundeskleingartengesetzes unterliegen. Somit gebe es auch keinerlei Grundlagen für etwaige Kündigungen seitens der Kommune. Die Stadt hat aber auch eigene Interessen. Im Zuge des noch nicht abgeschlossenen Bebauungsplanverfahrens „Grendelmatt III“ ist eine Umwandlung des Gebiets in Wohnbauflächen vorgesehen.

Aus der Sicht der Stadt würden aber derzeit noch keine rechtlichen Grundlagen vorliegen, die die zwingende Einleitung einer Baulandumlegung nach dem Baugesetzbuch erfordern würde, erläutert Patrick Pauli. Schließlich seien aktuell noch wesentliche Planungsfragen abzustimmen. Verwaltungsvertreter Patrick Pauli betont, dass die Stadt die Firma Industria-Wohnen GmbH um eine Stellungnahme bitten wolle, warum die Kleingärtner das Areal gerade jetzt räumen sollen.

So geht es weiter

Die Räumungsaufforderung der Industria-Wohnen GmbH zum 31. März dieses Jahres dürfte zunächst vom Tisch sein. Mittelfristig werden die Schrebergärtner jedoch ihr Idyll im Grendelmatt-Gebiet in Rheinfelden räumen müssen. Das ist vielen von ihnen offenbar auch bewusst. Einige haben deshalb bereits ihre Gartenhütten entfernt und den Garten geräumt. Im Schrebergarten-Idyll gibt es also schon jetzt so manche Lücke.