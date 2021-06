von Verena Pichler

Das mobile Impfteam hat in der Caritas-Tagespflege eine Immunisierungsaktion mit dem Impfstoff von Biontech organisiert. Rund 120 Dosen waren am ersten Termin verimpft worden. Einer, der im Eingangsbereich auf seine zweite Impfung wartet, ist Helmut Betsche. Der 76-Jährige macht einen gelösten Eindruck, kurz vor seiner zweiten Impfung.

„Ich freue mich, wenn das mal rum ist“, sagt er, streicht sich fürs Foto das Hemd glatt und zeiht den Reißverschluss seiner Jacke hoch. Damit spricht er sicher auch den Tagesgästen aus dem Herzen, denn noch ist wegen der Corona-Pandemie nur ein eingeschränkter Betrieb möglich.

Helmut Betsche hat am Dienstag seine zweite Impfung erhalten. | Bild: Verena Pichler

„14 von 24 Gästen können derzeit kommen, nur so können wir die Hygienevorschriften umsetzen“, schildert Thoma. Gerade das beliebte und für Menschen mit Demenzerkrankungen, welche in der Einrichtung betreut werden, wichtige Singen ist nach wie vor nicht möglich. „Aber unsere ehrenamtliche Musik spielt für die Gäste und wir raten zum Beispiel die Titel.“ Auch leichte Ballspiele seien möglich.

Am Dienstag aber herrscht fast ein bisschen Volksfeststimmung, wie Inge Thoma und Madlen Müller lachend feststellen. „So viele Menschen waren schon lange nicht mehr hier und alle freuen sich, sich mal wiederzusehen.“ Zum festlichen Eindruck trägt auch eine besondere Dekoration aus Ballons und Girlanden bei, denn heuer hätte die Einrichtung eigentlich Zehnjähriges gefeiert. Im Mai 2011 hatte die Caritas das besondere Pflegeangebot eröffnet – mit einem „nicht ganz wetterfesten Grillfest“, wie die Zeitung damals berichtete. Auf das launische Maiwetter ist auch zehn Jahre später Verlass, die Laune trüben kann es aber nicht. „Wir strecken unser Jubiläum halt und feiern in kleinen Gruppen“, sagt Thoma.

Auch, um möglichst bald eine solche Feier wieder zu ermöglichen, ist ein rascher Impffortschritt für Müller und Thoma wichtig. „Die Bereitschaft unter den Angehörigen und auch den Mitarbeitern ist hoch.“ Mehrere Stunden ist das mobile Impfteam auch an diesem Tag vor Ort. Wer keine Angehörigen hat, den holt und bringt der rote Caritas-Bus. Allein die Fahrten – die Tagesgäste kommen etwa auch aus Grenzach-Wyhlen – zu koordinieren, sei schon eine Herausforderung.

In den Räumen der Tagespflege selbst wurde eine regelrechte Impfstraße aufgebaut, Markierungen am Boden weisen den Weg. „Jedes Zimmer hat eine andere Funktion“, schildert Thoma und führt zur Anmeldung. Eine Ärztin ist den gesamten Tag vor Ort und führt die Aufnahmegespräche. In einem weiteren Zimmer sitzt eine Apothekerin, welche die Impfdosen aufzieht. Verimpft wird ausschließlich Biontech, erklärt Müller.

Im Flur warten die Impfberechtigten, nach dem kurzen Piks geht‘s in ein Wartezimmer, in dem 15 Minuten lang die Reaktion auf die Impfung beobachtet wird. „Ich habe es beim ersten Mal sehr gut vertragen“, sagt der 76-jährige Betsche. Bleibt Impfstoff übrig, wird er an Angehörige oder Mitarbeitende gegeben, sagt Thoma. Insgesamt wurden bereits 120 Impfdosen verteilt.

Ganz glatt läuft trotz aller Vorbereitung nicht alles an diesem Tag. „Der Computer ist zwei Mal abgestürzt“, sagt Thoma und zuckt lachend die Schultern. Davon lassen sich weder sie noch Madlen Müller noch die übrigen Mitarbeiter aus der Ruhe bringen, das ist spürbar.