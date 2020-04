von Kai Oldenburg, Melanie Völk

Unter strengen Hygienevorschriften und Sicherheitsregeln wurde am Sonntag Klaus Eberhardt erneut zum Oberbürgermeister von Rheinfelden gewählt. Der Name des Amtsinhabers stand als einziger auf dem amtlichen Stimmzettel. Für Eberhardt (SPD) stimmten 94,15 Prozent der 25.338 wahlberechtigten Rheinfelder Bürger. Die Wahlbeteiligung lag bei 26,16 Prozent. 6453 Wähler stimmten per Briefwahl ab, nur 175 Rheinfelder haben ihre Stimme bei der Urnenwahl abgegeben. Klaus Eberhardt ist 63 Jahre alt, verheiratet, Vater von vier Töchtern und seit acht Jahren OB der Großen Kreisstadt Rheinfelden.

Die Wahl in Zeiten einer Pandemie mit hoher Ansteckungsgefahr und eindringlichem Abstandsgebot war nicht gänzlich umunstritten. Am Ende machten aber zunächst der Gemeindewahlausschuss und in der Folge auch das Regierungspräsidium als Rechtsaufsichtbehörde den Weg für die OB-Wahl frei.

Das Sicherheitskonzept Die Stadt musste unter anderem sicherstellen, dass Schutzausüstung und Desinfektionsmittel in ausreichender Menge vorhanden sind. Bei der bevor stehenden Wahl gilt die dringende Empfehlung, einen Mundschutz zu tragen. Generell muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Im Wahllokal werden die Zu- und Ausgänge sowie die Laufwege gekennzeichnet. Die Mitglieder der Wahlvorstände werden durch Trennscheiben geschützt. Zur Stimmabgabe werden Einmalstifte oder Einmal-Handschuhe zur Stimmabgabe bereitgestellt. Die Tische der Wahlkabinen werden nach jeder Nutzung mit Desinfektionsmittel gereinigt.

Das Ergebnis wurde im Laufe des Abends per Beamer auf einer Leinwand im Bürgersaal des Rathauses präsentiert. Da auch am Wahltag im Rathaus alle Abstandsregeln galten, gab es gestern Abend weder einen Empfang, keine Ansprechen, keine Getränke und auch keine Gratulationen.

Vier klassische Wahllokale

Alle Wähler, die nicht von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht hatten, konnten ihre Stimme in einem der vier klassischen Wahllokale abgeben. Daneben hatte die Stadtverwaltung neun Urnenwahlbezirke eingerichtet. Die Amtszeit von Klaus Eberhardt als Oberbürgermeister von Rheinfelden endet am 30. Juni 2020. Seine zweite Amtszeit beginnt dann nahtlos am 1. Juli.

Vor seinem Amtsantritt 2012 in Rheinfelden war der heute 63-jährige Eberhardt Bürgermeister in Weil am Rhein, wo er 1992 gewählt worden war. Zuvor war er in seinem erlernten Beruf als Stadtplaner in Goslar, in der Leitung der Umweltsanierung Goslar-Oker, als Stadtplaner in Osterholz-Scharmbeck und als Stadtbauamtsleiter in Weil am Rhein tätig. Neben seinem Wohnsitz im Rheinfelder Stadtteil Warmbach hat er auch den Wohnsitz in Haltingen beibehalten. Eberhardt ist römisch-katholisch getauft und verheiratet. Er hat vier erwachsene Töchter, die alle schon ausgezogen sind. Mit einem Enkelkind ist Eberhardt auch schon Großvater. Seine Freizeit verbringt er gerne mit der Familie, auf Reisen oder, wenn sich die Gelegenheit ergibt, mit der Modelleisenbahn.