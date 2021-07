von Christiane Sahli

Schon seit Längerem wird im Gemeinderat die Frage diskutiert, ob man bei der Berechnung der Elternbeiträge für den Kindergarten vom badischen auf das württembergische Gebührenmodell umsteigen soll. Eine Entscheidung sollte am Montag fallen, weil mehrere Ratsmitglieder fehlten, wurde das Thema erneut verschoben. Der Kindergarten war dennoch Thema in der öffentlichen Sitzung, denn es ging auch um die Fortsetzung der Sprachförderung.

Sprachförderung für Kindergartenkinder ist wichtig, sagen die Verantwortlichen. Und so wird auch im Kindergarten Häusern erstmals im laufenden Kindergartenjahr im Rahmen der Gesamtkonzeption „Kolibri“ (Kompetenzen verlässlich voranbringen), mit der das Land Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegen bei der Förderung von Kindern mit zusätzlichen Förderbedarf im sprachlichen Bereich unterstützt, eine Sprachförderung angeboten.

Blick auf die Fortschritte

Susanna Villinger zeichnet in der Häuserner Einrichtung für die Sprachförderung verantwortlich und hat inzwischen auch eine Qualifizierungsmaßnahme absolviert. Sie berichtete in der Gemeinderatssitzung am Montag von der siebenköpfigen Kindergruppe, die sie zweimal wöchentlich jeweils eineinhalb Stunden betreut. Das Angebot werde insbesondere von Kindern mit Migrationshintergrund oder Sprachproblemen angenommen, sagte sie und zeigte den Mitgliedern des Gremiums die Fortschritte der Kindergartenkinder auf. Die Kosten der Sprachförderung für die Gemeinde Häusern belaufen sich auf 160 Euro monatlich.

Im Gemeinderat stand nun die Entscheidung über die Fortsetzung der Sprachförderung auch im kommenden Kindergartenjahr an. Der Bedarf stehe außer Frage, machte sich Gemeinderat Peter Schmidt für die Fortsetzung stark und sprach damit auch für seine Ratskollegen – die Entscheidung fiel einstimmig.

Nicht ganz so schnell geht es mit der Entscheidung über das Gebührenmodell voran. Der Unterschied zwischen dem badischen auf das württembergische Gebührenmodell liegt darin, dass beim badischen Modell bei der Gebührenberechnung nur die Kinder eine Familie Berücksichtigung finden, die den Kindergarten gleichzeitig besuchen. Beim württembergischen Modell finden dagegen alle Kinder einer Familie unter 18 Jahren Eingang in der Gebührenberechnung. Im Gemeinderat gibt es Befürworter beider Modelle.

Entscheidung vertagt

In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag sollte nun die Entscheidung über das künftige anzuwendende Berechnungsmodell fallen. Allerdings fehlten in der Sitzung gleich fünf Räte entschuldigt, das Gremium war damit nur knapp beschlussfähig. Angesichts der Bedeutung der Entscheidung hatte Bürgermeister Thomas Kaiser in der Sitzung beantragt, diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen. Der Antrag wurde von den anwesenden Ratsmitgliedern einhellig befürwortet.

Bebauungsplanänderung

Mit der Änderung des Bebauungsplanes „Häusern“ befasste sich das Gremium am Montagabend ebenfalls – nun ist sie unter Dach und Fach. Der Gemeinderat beschloss das Regelwerk als Satzung. Bereits im März hatte der Gemeinderat die Änderung des Bebauungsplanes auf den Weg gebracht, um den rechtlichen Rahmen für den Bau der Nahwärmezentrale zu schaffen. Da aber aufgrund der ersten Offenlegung klar wurde, dass die Ausweisung des Standortes für die Heizzentrale als Sondergebiet erforderlich ist, erfolgte eine entsprechende Planänderung, an die sich eine beschränkte Offenlegung anschloss (wir berichteten). Nach wenigen erforderlichen redaktionellen Änderungen konnte die Änderung des Bebauungsplanes nun als Satzung beschlossen werden. Es sei damit zu rechnen, dass die Firma Solarcomplex einen entsprechenden Bauantrag stellen werde, erklärte Bürgermeister Thomas Kaiser zum weiteren Zeitplan.