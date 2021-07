von Dora Schöls

Die Stadtkasse ist leer, deshalb muss die Verwaltung an allen Ecken sparen – und will die Kita-Gebühren erhöhen. Gegen ein erstes Modell dafür regte sich unter den Eltern großer Widerstand, eine IG Familien und ein Gesamtelternbeirat wurden gegründet. Nun liegt ein neuer Vorschlag auf dem Tisch. Auch mit diesem ist der Gesamtelternbeirat nicht zufrieden, auch wenn es akzeptable Punkte gebe.

Elisabeth Petersen (Vorstand), Heike Dufner (Kommunikation) und Roger Leisinger (Vorstand) vom Gesamtelternbeirat. | Bild: Dora Schöls

20 der 21 Kindertageseinrichtungen in Rheinfelden seien mittlerweile im Gesamtelternbeirat (GEB) vertreten, sagt Elisabeth Petersen aus dem Vorstand. Nur der Minikindergarten des Familienzentrums sei nicht dabei, aber der habe auch selbst keinen Elternbeirat. „Wir vertreten also die Interessen aller 1283 Kinder in den Rheinfelder Einrichtungen – und auch die 137, die keinen Platz haben.“

Nach einer emotionalen Diskussion im Sozialausschuss im Mai war die Verwaltung beauftragt worden, noch einmal alternative Modelle für die Anpassung der Kita-Gebühren durchzurechnen. Nun liegt ein neuer Vorschlag vor, den der Sozialausschuss am Montag diskutieren wird. An diesem war der GEB nicht beteiligt. „Dafür wurden wir zu spät gegründet“, erklärt Roger Leisinger, ebenfalls im Vorstand. Es gebe aber einen regen Austausch mit der Stadt, besonders mit Simone Fuchs, zuständig für Frühkindliche Betreuung, und Bürgermeisterin Diana Stöcker. „Es entwickelt sich ein Dialog auf Augenhöhe.“

Geschwisterbonus bleibt

Als Erfolg verbucht der GEB, dass der Geschwisterbonus nicht mehr zur Disposition steht. Ursprünglich wollte die Verwaltung, dass bei der Festsetzung des jeweiligen Beitrags nicht mehr berücksichtigt wird, wie viele Kinder noch im Haushalt leben. Laut Beschlussvorlage ist das nun vom Tisch – darüber zeigt sich der GEB erleichtert: „Das wäre für viele Eltern dramatisch gewesen, mit einer Kostenerhöhung um bis zu 100 Prozent“, sagt Petersen. Hier hätten sich vor allem die CDU und die SPD nach Gesprächen mit dem GEB stark gemacht. Es bleiben zwei weitere Anpassungen: Die Erhöhung der Gebühren und die Reduzierung der Ganztagesbetreuung. Für eine grundsätzliche Erhöhung hat der GEB Verständnis. Bei einer Umfrage des GEB gaben das auch knapp 54 Prozent der 288 befragten Eltern an. Um wie viel die Gebühren steigen, dafür schlägt die Verwaltung fünf Varianten vor. „Für uns kommt nur die erste infrage“, sagt Leisinger – und auch nur mit einer Laufzeit von einem Jahr. „In dieser Zeit können wir gemeinsam eine Lösung finden.“

Bei dieser Variante sollen im ersten Jahr die Beiträge für Eltern mit einem Einkommen über 61.000 Euro um 16 Prozent steigen, für alle anderen um acht Prozent. Ab dem Folgejahr würden die Beiträge für alle um jeweils vier Prozent steigen. Laut Vorlage wäre damit bis 2035 eine Kostendeckung über die Elternbeiträge von 20 Prozent erreicht, das ist das Ziel. Damit kann der GEB leben, allerdings mit Bauchschmerzen, denn eigentlich ist ihnen das immer noch zu hoch – gerade angesichts der Belastung der Familien in der Pandemie. Die übrigen Varianten erreichen das Ziel schneller, bringen aber auch mehr Erhöhungen mit sich.

Leistung geht runter, Kosten rauf

Was den GEB besonders ärgert: Die Stadt führe eine Kostenerhöhung bei gleichzeitiger Leistungsreduzierung ein. Denn die Reduzierung der Betreuungszeit von 50 auf 45 Stunden ist weiterhin vorgesehen, zunächst befristet auf zwei Jahre. In der Befragung des GEB waren 82 Prozent der Eltern dagegen. „Die Leistung geht um zehn Prozent runter und die Kosten um acht Prozent rauf“, so Leisinger. Vielmehr solle man bei Engpässen temporäre Vereinbarungen über eine Reduzierung für einzelne Kitas abschließen. Die Reduzierung der Zeiten hängt vor allem mit dem Fachkräftemangel zusammen: Die Kindergärten haben nicht genug Erziehende. Hier möchte der GEB mit der Stadt ein langfristiges Konzept erarbeiten, die Ideen reichen von einer finanziellen Entlastung der Erziehenden bei den eigenen Kita-Gebühren über eine Stundendeckelung bis hin zu mehr Netzwerkarbeit. „Es muss attraktiv sein, Kinder zu kriegen“, findet Petersen. Am Montag wird der Sozialausschuss um 17 Uhr im Bürgersaal darüber beraten.