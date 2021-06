von Dora Schöls

Nach der aktuellen Corona-Öffnungsstufe dürfen Kinos mit bis zu 100 Menschen im Innenraum seit Dienstag wieder öffnen. Das Rheinfelder Rheinflimmern wird trotzdem erst am 1. Juli öffnen – denn vorher gebe es keine neuen Filme von den Verleihern, sagt Betreiber Bernd Gschöpf auf Nachfrage. Auf dieses Datum hat sich die Branche geeinigt.

Wahrscheinlich werde er am 1. Juli das Rheinfelder Kino wieder öffnen, sagt Gschöpf – das hänge aber weiterhin von den Corona-Inzidenzwerten ab. „Wir haben da keine Garantie von der Regierung bekommen.“ Ob er dann gleich alle drei Säle öffnen wird, wisse er noch nicht.

Vorher jedoch sei eine Öffnung nicht sinnvoll, denn zurzeit gebe es keine neuen Filme auszuleihen. „Und für die alten Filme kommt keiner, das zeigt auch die Erfahrung von Kollegen.“ Die beiden großen Filme für dieses Jahr, „Fast and Furious 9“ und der neue „James Bond“, sollen erst im Juli und September herauskommen – eben erst, wenn viele Kinos wieder offen sind, so Gschöpf.

Die Bitte, wieder zu öffnen, hat jemand auf der Kinotür vermerkt. | Bild: Dora Schöls

Bei der Öffnung werden dann die drei G – Getestet, Geimpft oder Genesen – als Voraussetzung für den Kinobesuch gelten. Eine Teststation am Kino könne er nicht einrichten, dafür habe er nicht die Räumlichkeiten. „Und wenn einer positiv getestet wird, muss ich sofort wieder schließen.“

Aber in Rheinfelden gebe es ja inzwischen genügend Testmöglichkeiten. Darüber hinaus werde man dann wieder vorab online reservieren müssen und am Platz werde die Maskenpflicht gelten. „Aber wir dürfen Süßwaren verkaufen – sonst würde ich auch nicht öffnen, das wäre wirtschaftlich nicht tragbar.“ Und zum Popcornessen dürfe man dann auch die Maske absetzen.

Personal ist ein Problem

Aktuell sei er optimistisch, dass dann auch das Publikum wiederkommt. Eher sei sein Problem das Personal. Insgesamt habe er in seinem Filmtheaterbetrieb mit dem Rheinfelder und dem Waldshut-Tiengener Kino vor der Pandemie 29 Mitarbeitende beschäftigt. Jetzt seien es noch 16, fünf davon in Rheinfelden. „Damit können wir wieder anfangen, aber langfristig reicht das nicht.“

Mit Kurzarbeit habe er die 16 Mitarbeitenden halten können, die anderen jedoch nicht. Ob diese nun wieder zurückkommen, wisse er allerdings noch nicht. „Ob die Zeit haben, ob die sich nicht einen anderen Job gesucht haben.“ Er werde nun anfangen, wieder Personal anzuwerben. „Aber es ist alles mit der heißen Nadel gestrickt, wenn die Zahlen wieder hoch gehen, müssen wir wieder schließen.“ Für das Personal brauche es aber Stabilität – und es sei schwierig, genau das der Politik „beizubringen“.

Kino wirtschaftlich abgesichert

Immerhin: Seiner Firma gehe es wirtschaftlich „nicht so schlecht“. Die Corona-Hilfen für 2020 habe er inzwischen, seit März, bekommen. Das Geld für die Schließung im Jahr 2021 habe er noch nicht beantragt, aus organisatorischen Gründen. Die Hilfen seien allerdings nur für seine Kosten gedacht – „was wir als Betreiber verdienen, das interessiert keinen“. Zum Glück habe er privat genug Rücklagen gehabt, um durch die Pandemie zu kommen. „Aber schön ist anders.“

Gereicht habe es aber auch für die Renovierungen, die er bereits vor Corona geplant hatte, sagt Gschöpf. In Waldshut-Tiengen werde gerade eine neue Lüftungsanlage eingebaut, daher öffne das dortige Kino wohl erst am 15. Juli. „Ich hätte das gerne früher gemacht, aber ich habe keine Handwerker bekommen.“ Und auch in Rheinfelden liefen derzeit noch Arbeiten: Im Kinosaal drei werde eine neue Leinwand eingebaut, deutlich größer als die alte. Gleichzeitig werde die Decke neu gesetzt und die Frontlautsprecher ausgetauscht. Damit schaue er nun optimistisch auf die Öffnung.