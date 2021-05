von Sophia Kaiser

„Zottel, das neugierige Kälbchen“ – unter diesem Titel ist im April das Kinderbuch von Petra Wunderle und Júlia Mestriner Phillipp erschienen. Die Koproduktion der Autorin Petra Wunderle und der aus Brasilien stammenden Illustratorin und Autorin Júlia Mestriner Phillipp erzählt die Geschichte des schottischen Hochlandrinds Zottel und seiner Adoptivmutter, der Kuh Rosa. Verstoßen von der eigenen Mutter fand das Kalb ein neues zu Hause in einer neuen Herde in Adelhausen.

Mutterkuh Rosa und ihr Adoptivkalb Zottel. | Bild: Petra Wunderle

Von der eigenen Mutter verstoßen

Im November letzten Jahres machte Wunderle sich auf den Weg nach Adelhausen, um dem kleinen Kalb Zottel einen persönlichen Besuch abzustatten und für die Zeitung über seine Geschichte zu berichten – denn die ist außergewöhnlich. Als Zwillingsgeburt in Rohrberg im Oberen Wiesental auf die Welt gekommen, wurde Kälbchen Zottel von der eigenen Mutter verstoßen.

Auf der Suche nach einer Adoptivmutter wurde man auf dem Hof von Simon Gerwig und seinem Schwager in Gersbach fündig.

Rührige Geschichte als Grundidee für das Buch

Hinterwäldler-Kuh Rosa übernahm die neue Mutterrolle für Zottel und schnell war das kleine Kalb in die Herde integriert. Über den Sommer und Herbst zieht die Herde jedes Jahr auf eine Weide in Adelhausen um, die Vater Christian Gerwig seinem Sohn zur Verfügung stellt.

Hier lernt Petra Wunderle Zottel kennen. Bereits während ihrem Besuch auf der Weide bei Adelhausen und dem Schreiben des Artikels fasst Wunderle den Entschluss, Zottels Geschichte, die auch die Aufmerksamkeit des Fernsehens erregte, in Form eines Kinderbuches zu erzählen.

Rheinfelden Die kleine Nina geht auf Reisen: Kinderbücher von Leony Stabla und Julia Mestriner Phillipp werden in Russland vorgestellt Das könnte Sie auch interessieren

Illustratorin mit viel Erfahrung bei Kinderbüchern

Begeistert von der Idee, beschloss Wunderles langjährige Freundin Júlia Mestriner Phillipp, sich an der Buchentstehung zu beteiligen. Sie brachte die nötige Kinderbuch-Erfahrung mit ins Team. Als Autorin und Illustratorin hat die gebürtige Brasilianerin bereits einige Kinderbücher auf Portugiesisch und Englisch veröffentlicht. Im Winter begann die gemeinsame Arbeit und Zottels Geschichte wurde auf Papier verewigt. Während Wunderle sich um die Betextung der 34 Buchseiten kümmerte, sorgte Mestriner-Philipp für die passenden Illustrationen.

Seit April ist das Buch erhältlich. Für die Veröffentlichung ohne einen Verlag haben die beiden sich bewusst entschieden. „Man hat so mehr Freiheiten. Wir können Lesungen machen und die Bücher einfach verkaufen. Wir haben das Buch auch nicht wegen des Geldes gemacht, sondern weil wir Lust darauf und Spaß während der Entstehung hatten“, erklärt Mestriner Phillipp.

Erkundungstouren abseits der Weide

Mit kindgerechter Sprache, farbigen Illustrationen und viel Liebe zum Detail beschreibt das Büchlein die Abenteuer, die Kalb Zottel während seiner Zeit in Adelhausen erlebt hat. Obwohl es mit seinem struppigen, langen Fell optisch nicht wirklich in die Herde passen will, wird es schnell von den anderen Kühen aufgenommen. Getrieben durch seine Neugier büxt es regelmäßig von der Weide aus und erkundet die Gegend. Bei diesen Erkundungstouren trifft es jede Menge andere Tiere, die bald seine neuen Freunde werden.

„Das Buch ist auch eine kleine Liebeserklärung an Adelhausen“, sagt Wunderle. „Und eine an die Tiere“, ergänzt Mestriner Phillip. Geeignet ist das Buch für Kinder ab vier Jahren, die es sich von ihren Eltern vorlesen lassen können. Aber auch Grundschulkinder können durch die große Schrift erste Leseerfahrung sammeln.

Das Buch: „Zottel – Das neugierige Kälbchen“ von Petra Wunderle und Júlia Mestriner Phillipp. ISBN: 979-8731710541. 34 Seiten, 9,94 Euro.