von Horatio Gollin

Da sogar mehr Nistkästen als benötigt bereit stehen, werden diese auch an andere Kindertageseinrichtungen abgegeben. Der Bauantrag für den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte soll diese Woche gestellt werden, erklärte Pfarrerin Beatrix Firsching. Laut Kitaleiterin Inna Miller werden zwei weitere Gruppe mit 35 Kindern eingerichtet.

Suche nach Standorten

Auf dem Gelände der Kita wurden erst kürzlich Bäume gefällt. Zwei befanden sich auf der Neubaufläche und einer stand so nah, dass seine Wurzeln durch das Vorhaben beeinträchtigt worden wären. „Wir haben das jetzt machen lassen, weil ab März keine Fällungen mehr erlaubt sind“, meinte Firsching. In den Bäumen befanden sich Fledermaushabitate, die nun ersetzt werden. Christoph Schmidt von der Firma proECO Umweltplanung machte sich vor Ort ein Bild, wo Nistkästen platziert werden können. „Fledermäuse in der Stadt nehmen das zum größten Teil gut an“, sagte Schmidt, der auf dem Kita-Gelände und den angrenzenden Grundstücken mit dem Pfarrhaus und dem Paulussaal geeignete Standorte fand.

Das Aufhängen von Nistkästen sei für den innerstädtischen Biotopverbund und die Biodiversität wichtig, erklärte Schmidt. Die bisherigen Habitate waren Sommerquartiere von einzelnen Männchen und keine Wochenstuben, sagte Schmidt, dafür seien die Löcher zu klein gewesen. Das Treiben auf dem Spielplatz der Kindertagesstätte störe die Fledermäuse nicht. Schmidt ist sich sicher, dass die Fledermäuse die neuen Kästen annehmen werden. Die Population werde aber dadurch nicht steigen, da das Nahrungsmittelangebot die Begrenzung der Population bestimmt. Die Ausrichtung der Nistkästen ist zu beachten, da die Tiere keine Sommerhitze mögen, wenn sie tagsüber darin sitzen. Daher sollten die Nistkästen in nördliche oder östliche Richtung aufgehängt werden.

Auf dem Grundstück mit dem Pfarrhaus hatte Firsching vergangenes Jahr schon zwei Nistkästen aufgehängt, da sie um das Haus herum immer wieder Fledermäuse beobachtet hatte. Für die 33 Konfirmanden hatte sie nun Vogelnistkästen-Bausets beschafft, die jeder zu Hause, aber auch gemeinsam bei einer Online-Konferenz bauen konnte. Den Konfirmanden war es freigestellt, ob sie die Kästen daheim aufhängen oder für die Kindertagesstätte abgeben. Sechs Nistkästen bekam Firsching zurück. Zusätzlich besorgte sie noch vier Bausets für Fledermauskästen, von denen auch einer wieder zurück kam. Schmidt brachte weitere vier Nistkästen mit, so dass elf Nistkästen für Vögel und Fledermäuse aufgehängt werden können. Da dies mehr als genug für die Paulus-Kindertagesstätte sind, sollen einige an andere evangelische Einrichtungen abgegeben werden.

Die Fledermäuse nutzen auch Vogelnistkästen, erklärte Schmidt. Wenn dort aber Vögel einziehen, ist es auch nicht schlecht, da Vögel auch Unterstützung brauchen. Er kündigte an, wenn die Corona-Pandemie wieder überschaubar sein werde, die Kästen zu kontrollieren, ob sie angenommen werden. „Dann kann man sie auch aufmachen und den Kindern zeigen.“