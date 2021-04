von Verena Pichler

Im April 2018 servierte Leo Delo zum letzten Mal im „Ochsen“ in Warmbach deutsche und italienische Spezialitäten, dann schloss er nach 31 Jahren das Restaurant. Ein Jahr später wurde das Gebäude abgerissen, ein Neubau mit 14 Wohnungen sollte entstehen.

Nun, nach weiteren zwei Jahren, blicken Anwohner und Autofahrer auf einen verlassenen Rohbau direkt an der B 34. Seit Monaten tut sich nichts mehr an dem Projekt, das nach Informationen der Zeitung zwischenzeitlich den Investor gewechselt hat.

Von Bauarbeitern keine Spur

Es ist ein trauriger Anblick: Umzäunt steht der Rohbau da, der rote Sichtschutz flattert im Wind und löst sich an mehreren Stellen von den Bauzäunen. Baumaterialien und Schutt liegen herum.

Werbetafeln, die ankündigen, was hier entstehen soll und wer da baut, fehlen ebenso wie Bauarbeiter. Seit Monaten tut sich nichts mehr an dem Wohnblock, in dem 14 neue Wohnungen entstehen sollten.

Ursprünglicher Investor schon abgesprungen

Dieser Zustand beschäftigt die direkten Anwohner und den Stadtteilbeirat. „Wir wissen leider relativ wenig“, sagt dessen Sprecher Dieter Wild auf Nachfrage. Im vergangenen Jahr hätten die Probleme begonnen. „Da hieß es, die beauftragte italienische Firma könne wegen der Grenzschließung nicht kommen.“ Es sei dann „immer weniger gegangen“, so Wild, der sich deshalb auch an die Stadt gewandt und um Aufklärung gebeten hat.

Nach Informationen der Zeitung hat der erste Investor mit Sitz in der Schweiz das gesamte Projekt zwischenzeitlich veräußert. Die Stadt wollte diesen Besitzerwechsel und was dieser für den Rohbau bedeutet, mit Verweis auf den Datenschutz nicht kommentieren. „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren und wir können aus diesem Grund keine Informationen erteilen“, so der Leiter der Baurechtsabteilung, Christian Rooks, auf Nachfrage.

Unklar, wann oder ob es weitergeht

Auch auf die Frage, ob die Stadt wisse, wie es weitergeht, „müssten wir uns auf Grund des laufenden Verfahrens hinsichtlich Informationen etwas zurückhalten“. Eine rechtliche Handhabe hat die Stadt laut Rooks nicht, um einen weiteren Verfall des Baus zu verhindern – so lange die Baustelle gemäß Landesbauordnung „so eingerichtet sind, dass keine Gefahren oder vermeidbare Belästigungen von diesem ausgehen“. Dies habe die Baurechtsbehörde überprüft und könne dies bestätigen. Dieter Wild hofft jedenfalls, dass sich nun bald etwas tut. Denn auf eine Bauruine könne der Stadtteil gut verzichten.

Zweien scheint der derzeitige Zustand allerdings gut zu gefallen. Auf dem Baustellenkran hat sich seit geraumer Zeit ein Storchenpaar niedergelassen.