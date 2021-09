von Dora Schöls

Die Stadt Rheinfelden muss sparen: Ein gut acht Millionen Euro tiefes Loch belastet den städtischen Haushalt. Die Verwaltung ist daher angehalten, Sparmöglichkeiten in den verschiedenen Bereichen zu prüfen. Die Vorschläge, Zuschüsse im sozialen Bereich zu kürzen, hat der Gemeinderat nun weitgehend abgelehnt.

Schon in zwei Sitzungen des Sozialausschusses hatte sich abgezeichnet: Die Fraktionen tun sich sehr schwer damit, den sozialen Trägern ihre Zuschüsse zu kürzen. Angedacht waren, der Jugendarbeit des SAK, dem Familienzentrum, dem Tutti Kiesi und dem Tempus fugit zehn Prozent weniger Geld zu geben. „Das sind schmerzhafte Dinge, weil sie mit Leistungskürzungen einhergehen“, gab Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu. Gleichzeitig verwies er auf die „sehr prekäre Haushaltslage“.

Mit zwei Enthaltungen beschloss das Gremium, die Förderung des SAK nicht zu kürzen. Rita Rübsam (Freie Wähler) verwies auf die erheblichen Folgekosten und Schäden, die eine Kürzung ihrer Meinung nach zur Folge hätte. „Es ist schwierig, verloren gegangenes wieder auszubauen“, befand auch Anette Lohmann (Grüne). „Rheinfelden bezeichnet sich als soziale Stadt“, sagte Inge Thoma (CDU). Damit bleibt der Zuschuss auf dem aktuellen Stand, was aufgrund von Personalkostensteigerungen dennoch eine Kürzung von vier Prozent bedeutet, sodass ein Abend pro Woche im Jugendtreff „4US“ in Karsau gestrichen werden muss. Eveline Klein (SPD) wünschte sich, man solle die Kürzung auf Karsau und das „Morgenrot“ in Herten verteilen.

Ebenfalls mit zwei Enthaltungen abgelehnt wurde die Kürzung der Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen wie das Spielhaus Nollingen oder den Stadtteiltreff „Pfiffikus“. Da es sich nur um geringe Beträge handelt, fand das Gremium die Kürzung nicht verhältnismäßig. „Wir machen mehr kaputt als wir für den Haushalt gewinnen“, so Klein (SPD). Zudem würde das Engagement vieler Ehrenamtlicher infrage gestellt, fand Rübsam (FW). Nicht gekürzt wird auch der Zuschuss für das Lörracher Frauenhaus.

Der Gemeinderat schloss sich hier dem Vorschlag der Verwaltung an. Elke Streit (SPD) betonte die „wertvolle Arbeit“, die Beratungsstelle und Frauenhaus leisteten.

Mit einer Gegenstimme beschloss der Rat, den Zuschuss des Familienzentrums um zehn Prozent zu kürzen – wenn andere Projektmittel von Land oder Bund in vergleichbarer Höhe akquiriert werden können. Diese Idee beruhte auf einem Ergänzungsantrag der Grünen. Simone Fuchs, Leiterin der Abteilung für frühkindliche Bildung und Betreuung, verwies jedoch darauf, dass ihr keine passenden Töpfe bekannt seien, aus denen man Mittel beantragen könnte. Möglicherweise würden im Rahmen der Pandemie neue Fördertöpfe geschaffen.

Auf eine Kürzung geeinigt hatte man sich mit der Dieter-Kaltenbach-Stiftung über das Spiel- und Kulturhaus Tutti Kiesi sowie mit dem freien Theater Tempus fugit – dies nahm der Gemeinderat jeweils einstimmig an. Der Zuschuss für das Tutti Kiesi wird um drei Prozent gekürzt, dies soll durch eine neue Staffelung der Beiträge beim Ferienprogramm ausgeglichen werden. Auf diesen Kompromiss hatten sich Verwaltung und Tutti Kiesi geeinigt. „Das ist ein Verhandlungsergebnis, mit dem sich leben lässt“, fand OB Eberhardt.

Mit dem Theater Tempus fugit hatte man sich auf eine Kürzung von zehn Prozent (3000 Euro im Jahr) geeinigt. Diese Einigung hatten die Räte im Hauptausschuss sehr gelobt.