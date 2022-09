Unbekannte haben entlang des Schwarzen Weges in Rheinfelden drei junge Bäume mutwillig abgebrochen. Die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und der Abteilung Stadtgrün und Umwelt sind angesichts dieser Tat fassungslos. Die Stadt hat deshalb Anzeige erstattet. Auch die anlässlich des Stadtjubiläums übergebene Skulptur am Haus Salmegg wurde beschädigt.

Erst im Frühjahr wurden im Rahmen des Projektes „100 Jahre – 100 Bäume“ zehn neue Bäume am Schwarzen Weg entlang des Dürrenbachs in die Erde gebracht und den ganzen Sommer über mit viel Aufwand und Einsatz gewässert und gepflegt. „Wir verstehen nicht, wie man so etwas tun kann“, schüttelt der Leiter der Technischen Dienste, Matthias Huber, den Kopf.

Es sei ja mittlerweile allgemein bekannt, welche Bedeutung Bäume für die Lebensqualität in einer Stadt hätten: Aufwertung des Straßenbildes, natürlicher Schattenspender und Luftfilter.

„Wir kämpfen aus diesen Gründen um jeden einzelnen Baum und betreiben einen enormen Aufwand zum Erhalt des Stadtgrüns im gesamten Stadtgebiet“, betont Stephan Frederich, kommissarischer Leiter der Stadtgärtnerei. Je nach Grad der Verletzung und je nach verstrichener Zeit könne man bei kleineren Beschädigungen den Baum retten. In diesem Fall komme aber jede Hilfe zu spät. Die abgeknickten Bäume müssen nun mit Wurzeln entfernt werden. Wann mit einer Neupflanzung zu rechnen ist, ist offen.

Ebenso fassungslos sei man über eine Tat, die sich in der Nacht auf Freitag ereignet haben muss: Das Geburtstagsgeschenk der Schweizer Schwesterstadt zum 100-jährigen Stadtjubiläum, die Stahl- und Glasskulptur „Hope“ von Künstlerin Simone Fezer, wurde von Unbekannten erheblich beschädigt. Als „sinnlose Zerstörung“ bezeichnet OB Klaus Eberhardt diesen Vorfall.

Auch diese Tat werde angezeigt, doch die Stadt geht noch weiter. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen, wird eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.