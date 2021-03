von Horatio Gollin

Die zum Warmbach gelegene Seite des evangelischen Gemeindesaals in Warmbach ist vergangene Woche beschmiert worden. Den seitlich vom Eingang gelegenen, überdachten Bereich scheinen Jugendliche für sich als Treffpunkt entdeckt zu haben. Am Donnerstag der vergangenen Woche haben Mitarbeiter der im Haus untergebrachten Kita Graffiti sowie Zigarettenstummel, Reste von Joints und leere Flaschen alkoholischer Getränke gefunden. Zudem wurden Paletten aus dem umzäunten Kitabereich, vermutlich als Sitzgelegenheiten, dorthin umgeräumt. Am darauf folgenden Freitag wurde dort erneut Müll entdeckt. Pfarrer Joachim Kruse wird wegen der Graffiti Anzeige erstatten. Die evangelische Gemeinde bittet darum, dass sich mögliche Zeugen bei der Kita-Leiterin Sandra Fuchs unter der Telefonnummer 07623/36 03 melden.