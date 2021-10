von Verena Pichler

Bei den jüngsten Kommunalwahlen schaffte Felix Rogge eine kleine Sensation: Mit gerade einmal 18 Jahren wurde der Kandidat von „Soziales Rheinfelden“ mit 1823 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. Nun legt er sein Amt nieder, da er aus Rheinfelden wegziehen wird. Über einen entsprechenden Antrag berät am heutigen Donnerstag das Gremium. Durch seinen Wegzug verliert Felix Rogge nach Paragraph 28 der Gemeindeordnung seine Wählbarkeit – und die Fraktion der Grünen ihren ständigen Gast. Diesen Status hatte Rogge seit Juni 2019. Die zweitmeisten Stimmen der Liste Soziales Rheinfelden erhielt hinter Rogge Franz Habig (1205).

Rheinfelden „Als dringendstes Projekt sehe ich die Notunterkunft für Wohnungslose in der Beuggener Straße"