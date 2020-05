von Petra Wunderle

An exponierter Stelle, mitten im Ort, stand bis vor Kurzem noch das ehemalige“Gasthaus zur Krone“. Nun wurde das Gebäude, das schon seit längerem leer stand, abgebrochen. Eveline Klein, Ortsvorsteherin und Historikerin, erinnert an die Bedeutung des Gasthauses.

Anfang des 19. Jahrhunderts

Die Geschichte des Wirtshauses geht zurück bis in die 1830er Jahre. Damals gab es in Unterminseln den „Maien“, eine Gemeindewirtschaft, die zur Hälfte der Gemeinde und zur Hälfte dem Großherzoglichen Domänenärar, heute würde man sagen dem Landesfiskus, gehörte und jeweils an den Meistbietenden verpachtet wurde. In Oberminseln gab es den „Adler“, nur in Mittelminseln war keine Wirtschaft vorhanden. Da aber auch dort inzwischen 38 Familien lebten und seit mehreren Jahren auch das Schul- und Rathaus hier angesiedelt war, schien es an der Zeit, auch in Mittelminseln ein Wirtshaus einzurichten. Im Februar 1836 wurden alle Interessenten dazu aufgerufen, binnen 14 Tagen ihre entsprechende Bewerbung an den Gemeinderat einzureichen.

Neben Johannes Brugger und dem Schreiner Johann Wiedmann bewarb sich auch der Landwirt und Gemeinderat Anton Soder. Er war 47 Jahre alt, verheiratet und hatte die beiden Kinder Amalia (20) und Wilhelm, 16 Jahre alt. Nicht nur Soders familiären und finanziellen Verhältnisse waren aufs Beste geordnet, er verfügte auch über ein einwandfreies Leumundszeugnis und galt als „respektirter Gemeindebürger“.

Hinzu kam, dass sein Haus in Mittelminseln zum Betrieb einer Wirtschaft sehr gut geeignet war. Es grenzte im Osten an die Straße (die heutige Straße „Im Hof“ war damals die Ortsstraße durch Minseln), im Westen an die Wiesen, im Norden an das Anwesen Bernbach und im Süden an das eigene Gartengrundstück. Aufgrund all dieser positiven Beurteilungen erhielt Anton Soder somit das persönliche Wirtschaftsrecht verliehen, das 1845 in ein Realwirtschaftsrecht umgewandelt wurde; damit war es nicht mehr an die Person Anton Soder gebunden, sondern lag nun auf dem Gebäude.

Als Anton Soder 1864 starb, wurde seine Enkelin Albertine neue Eigentümerin der „Krone“. Sie verpachtete die Wirtschaft zunächst, bis Pächter Bernhard Albiez sie 1875 kaufte. In seiner Familie blieb die Krone nun bis zum Schluss. Eine Beschreibung aus dem Jahr 1912 führt eine „schöne gewöhnliche Wirtsstube“, ein Herren-Nebenzimmer, Küche, Hausgang, Treppen und Toiletten im Erdgeschoss auf sowie einen hellen Saal für hundert Personen, einen neuen Tanzsaal und ein Fremdenzimmer mit drei Betten im Obergeschoss.

Ende nach vier Generationen

Nach vier Generationen endete mit dem Tod von Klara Albiez im Jahr 1968 die Geschichte des „Gasthauses zur Krone.“ Von den Glanzzeiten des Wirtshauses war am Gebäude in den letzten Jahrzehnten nicht mehr viel zu sehen. Dennoch geht mit seinem Abbruch ein bedeutendes Stück Ortsgeschichte endgültig verloren, und der eine oder andere wird sich beim Anblick des übriggebliebenen Bauschuttes mit etwas Wehmut an vergangene fröhliche Stunden in der Krone zurückerinnern.