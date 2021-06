von Horatio Gollin

Die Testpflicht für Gäste entfiel am Freitag beim Besuch der Gastronomie im Außenbereich. Gastronomen aus Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen freuten sich darüber, dass mehr Besucher kamen. Viele nutzten, dass es nun wieder einfacher ist, eine Kneipe oder ein Restaurant auch spontan zu besuchen. Am frühen Sonntagabend tummelten sich bei gutem Wetter die Besucher in den Außenbereich von Bistro, VIP City Lounge und dem türkischen Restaurant Istanbul. Im Gewerbegebiet Schildgasse war der Parkplatz belegt, auch mit vielen Fahrzeugen aus der Schweiz. Der Außenbereich des Schnellrestaurants war brechend voll.

Rheinfelden Ein kleines Paradies für sich: Gartengrundstücke sind zur Zeit so begehrt wie noch nie Das könnte Sie auch interessieren

Public Pub: Als eine der ersten Kneipen in Rheinfelden machte das Public Pub schon am 15. Mai wieder auf. „Das Ordnungsamt war einmal da. Das war eine lustige Episode“, erzählt Mitarbeite

r Michael Lippe. Nachdem das Pub schon eine Woche geöffnet hatte, kam ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes und wollte die Regelungen für die Gastronomen vorbeibringen. Mit einem Griff hinter die Theke zog Lippe die Regeln hervor. „Der meinte: Ach, das haben sie schon? Und ich antwortete: Ich kenne das so, dass man sich vor dem Aufmachen informiert“, erzählt Lippe. Das vergangene Wochenende lief für den Außenbereich sehr gut, sagt er. Innen war nicht viel los.

Hochrhein Jeder zweite Erwachsene im Landkreis Waldshut hat die erste Corona-Impfung Das könnte Sie auch interessieren

Wein Spitz: Seit drei Wochen hat die Weinbar Wein Spitz am Friedrichplatz wieder geöffnet. Den Wegfall der Testpflicht und Kontrollen im Außenbereich machte sich laut Inhaberin Tanja Tatzke bemerkbar. „Ohne Testpflicht war es gut voll“, sagt Tatzke. Ein Nachteil der Weinbar ist, dass ab 22 Uhr die Gäste in den Innenbereich umziehen müssen. Viele Gäste sind allerdings schon doppelt geimpft und dürfen rein, die Weinbar bietet auch Schnelltests an. Für die alleine arbeitende Inhaberin ist der Wegfall der Kontrollen eine Erleichterung, da sie sich wieder mehr auf den Service konzentrieren kann. Das Wochenende lief für sie gut, obgleich die Besucherzahlen noch nicht den Stand von vor Corona erreicht haben. Sie hat nicht die Sorge, dass die Inzidenz im Sommer wieder steigt.

Seit drei Wochen hat die Weinbar Wein Spitz am Friedrichplatz wieder geöffnet. Den Wegfall der Testpflicht und Kontrollen im Außenbereich machte sich laut Inhaberin Tanja Tatzke bemerkbar. „Ohne Testpflicht war es gut voll“, sagt Tatzke. Ein Nachteil der Weinbar ist, dass ab 22 Uhr die Gäste in den Innenbereich umziehen müssen. Viele Gäste sind allerdings schon doppelt geimpft und dürfen rein, die Weinbar bietet auch Schnelltests an. Für die alleine arbeitende Inhaberin ist der Wegfall der Kontrollen eine Erleichterung, da sie sich wieder mehr auf den Service konzentrieren kann. Das Wochenende lief für sie gut, obgleich die Besucherzahlen noch nicht den Stand von vor Corona erreicht haben. Sie hat nicht die Sorge, dass die Inzidenz im Sommer wieder steigt. Landgasthof „Auerhahn“: Im Landgasthof „Auerhahn“ in Wyhlen ist Inhaber Jörg Gölzenleuchter mit dem Wochenende zufrieden: „Freitag und Samstag waren nicht schlecht. Der Sonntag war ruhiger.“ Seit dem 20. Mai hat der Gasthof wieder geöffnet. Am Wochenende konnte Gölzenleuchter einen deutlichen Besucherzuwachs feststellen. Er glaubt, dass besonders Schweizer Gäste durch die Testpflicht abgeschreckt wurden. Durch deren Wegfall kann sich die Bedienung wieder auf die Gäste konzentrieren. „Der Aufwand war enorm. Es gab Leute, die wollten unbedingt essen kommen, aber wir haben keine Schnelltests angeboten“, sagt Gölzenleuchter. Stattdessen wurde abseits der Gartenwirtschaft ein Tisch aufgestellt, wo die Gäste sich in Gegenwart seiner Frau selbst testen konnten. Es geht aufwärts – doch Gästezahlen wie vor Corona hat der Auerhahn noch bei weitem nicht.

Rheinfelden Aufwertung des Lebensraums am Rhein gelungen: Beide Rheinfelden stolz auf gemeinsam Erreichtes Das könnte Sie auch interessieren

„Rührberger Hof“: „Man hat einen starken Anstieg sofort am Freitag bemerkt“, sagt Felix Düster vom Rührberger Hof im Ortsteil Rührberg. Im Rührberger Hof wurden bislang Schnelltest angeboten. Die Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung bedeutet immer noch einen großen Aufwand, obwohl die Luca-App angeboten wird. „Da sehe ich großes Problem bei uns in der Region“, meint Düster, da die App scheinbar bei Schweizer Telefonnummern nicht funktioniert. Das Restaurant hat seit dem 19. Mai wieder geöffnet. Gegenüber den Gästen und dem Personal sollte damit ein positives Zeichen gesetzt werden.