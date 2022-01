von Valentin Zumsteg

Es ist ein weiterer Schlag für die Betreiber von Bädern und Wellness-Anlagen: Der Schweizer Bundesrat hat beschlossen, dass für sie nun die 2G-Plus-Regel gilt. Wer also ein Hallenbad oder eine Sauna besuchen will, muss geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen können. Was bedeutet dies für das Sole uno in Schweizer Rheinfelden?

Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen Alle sollen sich in Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen angesprochen fühlen Das könnte Sie auch interessieren

„Wir sind nicht glücklich mit dieser neuen Regelung“, sagt Thomas Kirchhofer, Geschäftsführer und Mitinhaber der Parkresort Rheinfelden Holding AG, zu der das „Sole uno“ gehört. Er hatte gehofft, dass die Regierung vom bisherigen 3G auf 2G umstellt und auf die Tests verzichtet. Dahingehend hatte sich auch der Verband der Heilbäder und Kurhäuser in geäußert.

Einen kleinen Lichtblick gibt es aus Sicht Thomas Kirchhofers dennoch: Wer eine Boosterimpfung erhalten hat oder wessen zweite Impfung oder Genesung nicht länger als vier Monate zurückliegt, ist von der Testpflicht befreit.

Seit dem 23. Dezember bietet das Parkresort im Eingangsbereich ein eigenes Testcenter an, das von einer externen Firma betrieben wird. „Nach rund einer Viertelstunde liegt das Ergebnis vor. Wenn es negativ ist, kann das Sole uno besucht werden“, schildert Kirchhofer. Einen Großteil der Testkosten übernimmt der Bund, den Rest das Parkresort. Für die Besucher ist der Test gratis.

Schwörstadt Neujahrswecken haben in Dossenbach Tradition. Elsbeth Bolanz verrät, wie das Hefegebäck gebacken wird Das könnte Sie auch interessieren

Wie viele Leute bereit sind, sich vor dem Badbesuch ein Stäbchen in die Nase stecken zu lassen, muss sich zeigen. Kirchhofer rechnet jedenfalls mit einem deutlichen Rückgang der Besucherzahlen. „Die vergangenen Monate waren nicht schlecht. Nach dem Ende des Lockdowns Ende Mai verzeichneten wir einen guten Sommer und Frühherbst. Wir lagen in diesen Monaten sogar über dem Vor-Corona-Niveau“, so Kirchhofer. Doch die Einführung der Zertifikatspflicht (3G) machte sich deutlich bemerkbar.

Albbruck „Jeder von uns ist etwas Besonderes“, sagt die Kinderbuch-Autorin Natalie Gertis aus Albbruck Das könnte Sie auch interessieren

„Im Oktober, November und Anfang Dezember lagen wir rund ein Drittel unter dem normalen Niveau.“ Mit der aktuellen Verschärfung würden die Besucherzahlen wohl noch weiter zurückgehen, prognostiziert Kirchhofer: „Wir erwarten, dass wir vielleicht noch die Hälfte der normalen Besucherzahl erreichen können.“ Das ist schmerzhaft, denn die Festtage und das erste Quartal seien normalerweise die umsatzstärkste Zeit im Jahr. In dieser Periode werde das Geld für das ganze Jahr verdient. „Wir haben einen größeren Aufwand bei geringeren Gästezahlen“, klagt Kirchhofer.

Rheinfelden/Schweiz Die bekannte Operette „Im weißen Rössl“ ist im Bahnhofsaal in Rheinfelden/Schweiz zu sehen Das könnte Sie auch interessieren

Eine vorübergehende Stilllegung gewisser Bad- und Saunabereiche haben die Verantwortlichen des „Sole Uno“ geprüft. „Wir sehen aber davon ab. Wir wollen unseren Gästen das ganze Angebot bieten. Sie profitieren sogar, weil es weniger Leute hat“, sagt Kirchhofer. Weniger Besucher bedeuten weniger Umsatz, damit bleibt weniger Geld in der Kasse. Das hat Folgen: „Wir sind zwar nicht in unserer Existenz gefährdet, wir werden aber geplante Investitionen in die Erweiterung unseres Angebots nochmals verschieben“, so Kirchhofer.