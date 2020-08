von Horatio Gollin

Herr Strittmatter, wie hat es Sie an die Abendrealschule verschlagen?

Ich wurde 2017 vom ehemaligen Schulleiter angesprochen, ob ich Lust hätte, Physik oder Mathematik zu unterrichten. Mich hat die Vorstellung begeistert, junge Erwachsene mit unterschiedlichen Lebensgeschichten zu unterrichten, die motiviert und bestrebt sind, weiter zu kommen. Ich war neugierig darauf, was mich erwartet, wenn Menschen mit unterschiedlichen Biografien und Vorerfahrungen aufeinandertreffen und individuelles Handeln erforderlich wird.

Wie viele Schüler besuchen die Abenrealschule? Wie groß ist das Kollegium?

Wir haben sieben Lehrkräfte für zwei Kurse. Es gibt einen Einstiegskurs (Unterkurs), in dem Grundlagen wiederholt werden, sowie den Oberkurs, in dem auf die Prüfung vorbereitet wird. Letztes Schuljahr hatten wir 30 Schüler zwischen 17 und 40 Jahren. Das Mindestalter beträgt 17 Jahre, nach oben gibt es keine Grenze.

Zur Person Christian Strittmatter ist 41 Jahre alt und wohnt in Grenzach-Wyhlen.

Wer sind die Schüler?

Unsere Zielgruppe sind vor allem Schüler mit Hauptschulabschluss oder vergleichbarer Qualifikation, etwa mit abgeschlossener Berufsausbildung oder mehrjähriger geregelter Tätigkeit. Unsere Schüler möchten die mittlere Reife erlangen, um innerhalb ihres Berufes weiterzukommen, sich für einen neuen Beruf zu qualifizieren oder einfach nur, um eine weiterführende Schule zu besuchen. Ein weiterer Anteil sind ältere Menschen, die sich beweisen, dass sie den Bildungsabschluss auch schaffen können oder sich einfach nur geistig fit halten möchten.

Was hat Sie motiviert, die Stelle als Schulleiter anzunehmen?

Als Schulleiter hat man durch die persönliche Akquise beim Anmeldeprozess die Gelegenheit, die Schüler besser und persönlicher kennen zu lernen. Man trifft auf Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, die teilweise orientierungslos oder auf dem ersten Bildungsweg gestrandet sind und eine zweite Chance verdienen. Der intensive Kontakt ist mir wichtig, denn je besser man die Schüler kennt, desto zielgerichteter kann man Förder- und Unterstützungsangebote unterbreiten. Für mich persönlich war es auch wichtig, gestaltend auf den Schulprozess in Organisation, Verwaltung, Personal, pädagogischer Führung und Management Einfluss nehmen zu können.

Welche Pläne haben Sie mit der Abendrealschule?

Das Bildungsangebot muss weiterentwickelt werden, das sind wir unseren Schülern immer schuldig. Steigende Qualifikationsanforderungen, gerade auch im Bereich neuer Medien, erfordern eine permanente Anpassung und Weiterentwicklung des Bildungsangebotes, dafür sind wir als Schule offen und verpflichtet. Wir versuchen, außerschulische Aktivitäten wie Exkursionen und Erfahrungsräume zu erschließen und sind auch an Kooperationen mit regionalen Unternehmen aus Wirtschaft, Industrie und Banken interessiert. Wir wollen auch Beratungsangebote bei uns stärken und überlegen auch immer, was innerhalb der Fächer möglich und erforderlich ist. Die Digitalisierung zu stärken, wird in Zukunft ebenfalls ein wichtiger Punkt für die Abendrealschule sein.

Sie sind auf der Suche nach neuen Lehrern?

Wir sind immer auf der Suche nach Lehrkräften, die für die Abendrealschule Rheinfelden motiviert und gestaltend tätig sein möchten. Aktuell sind wir auf der Suche nach examinierten Lehrkräften, insbesondere für das Fach Mathematik. Es gibt schon Gespräche mit Interessenten, aber es wird immer ein Thema sein, kurzfristig Lehrkräfte zu finden, die neben ihrem schon anspruchsvollen Beruf auch am Abend bereit sind, zu unterrichten. Das benötigt schon eine große Motivation und auch den Willen, auf Freizeit zu verzichten, um auf die Lernbereiten eingehen zu können.

Was bedeutet die Corona-Pandemie für den Schulbetrieb?

Wir schauen, was uns vom Kultusministerium und den Gesundheitsämtern vorgegeben wird, das heißt zum jetzigen Zeitpunkt: Rückkehr zum Regelunterricht. Corona stellt vor allem eine räumliche Herausforderung dar. Wir halten uns an die Abstandsregel, kombiniert mit der Sitzordnung und unter Beachtung der Hygieneregeln. An den Eingängen und auf den Toiletten haben wir Desinfektionsspender. Masken werden getragen, wenn es eng wird, so wie auf dem Schulgelände und in den Fluren. Es wird weiterhin feste Wege mit entsprechenden Leitmarken geben, wie die Schüler die Räume zu betreten haben.

Nehmen Sie an der Abendrealschule noch Anmeldungen für das kommende Schuljahr entgegen?

Das ist noch problemlos möglich. Wir freuen uns immer, wenn sich Schüler und lernwillige Erwachsene für unsere Schule und ihre Weiterbildung interessieren. Der neue Kurs beginnt am Mittwoch, 16. September. Der bestehende Kurs startet schon am Montag, 14. September.