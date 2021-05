von Petra Wunderle

Bei Familie Brugger aus Herten klopft regelmäßig das Veterinäramt an. Der Grund: Spaziergänger sorgen sich um Islandpony Faxi, das am Wegesrand grast. Doch das Tier wird nicht schlecht behandelt, es ist einfach nur alt. Ein Schild soll die Menschen nun aufklären.

Spaziergänger und Radfahrer nutzen gerne den Weg „Hinterm Holz“, eine schöne Strecke mit vielen grünen Wiesen. Auf einer Wiese grast Pony Faxi. Die Menschen bleiben stehen und schauen sich das Tier an. Dabei fällt ihnen auf, dass Faxi keinen Schönheitswettbewerb mehr gewinnen wird. Sein Aussehen besorgt einige Spaziergänger sogar so sehr, dass sie das Tier beim Veterinäramt melden.

Jetzt steht am Wegesrand ein Schild: „Unserem Faxi geht es gut, niemand muss sich um ihn sorgen.“ Eine klare Ansage von Gabi Brugger. Sie ist eine der Pflegerinnen von Faxi, einem Islandpony, das 32 Jahre alt ist und friedlich auf der Wiese hinter der Familiengärtnerei Brugger in Herten weidet. „Ich bin sehr froh, wenn die Leute aufmerksam sind, aber es ärgert mich, wenn sie nicht bei mir oder meiner Familie nachfragen und sich persönlich erkundigen“, sagt Brugger.

Ein Hinweisschild für Spaziergänger. | Bild: Petra Wunderle

Auf dem Schild wird erklärt, dass Faxi schon ein sehr altes Pony ist. Zum Vergleich: Auf einen Menschen umgerechnet bedeutet das ein Alter von mindestens 74 Jahren. Der Isländer hat keine guten Zähne mehr und ein Hautproblem. Gabi Brugger vermutet, dass Faxi allergisch auf Insektenstiche reagiert. Die Schutzmittel verträgt er nicht. Dann kommt es vor, dass er sich Wund scheuert. Faxi wird deshalb vom Tierarzt behandelt. Islandponys leben gerne in Herden, Faxi lebt alleine und auch das hat seinen Grund. Seine Stallkollegin Jessy ist 2018 gestorben. „Dass Faxi immer alleine auf der Wiese steht, irritiert die Leute, aber es wäre für ihn stressig, wenn er sich in seinem hohen Alter an jemand Neues gewöhnen müsste.“

Vor dem Schlachter gerettet

Die ganze Familie Brugger kümmert sich liebevoll um das 32-jährige Islandpony, das vor 20 Jahren in Herten bei den Bruggers eine neue Heimat gefunden hat. Gabi Brugger hat Faxi als sogenannten „Schlachtgaul“ gekauft. Er hatte angeblich damals schon Arthrose und konnte nicht mehr im Reitbetrieb laufen. Kurzum: Die Bruggers haben Faxi das Leben gerettet. Dass er jetzt ein schönes Leben hat, davon zeugt sein zufriedenes Wesen.