von Rowitha Frey

Die bekannte Organistin Irmtraud Tarr aus Eichsel spielt, eingebettet in den kirchlich-gottesdienstlichen Rahmen, ausgewählte meditative und geistliche Werke, die dem Andachtscharakter des Anlasses entsprechen.

Rheinfelden So kommt die Weihnachtsgans fix und fertig auf den Tisch Das könnte Sie auch interessieren

So erklingen unter anderem Stücke von Johann Sebastian Bach, wie der Choral „Das alte Jahr vergangen ist“, der weihnachtliche Orgelchoral „Nun komm der Heiden Heiland“, das Choralvorspiel „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“, die Choralbearbeitung „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“, sowie der Schlusschor „Wir setzen uns mit Tränen nieder“ aus der Matthäuspassion.

Trost und Zuversicht

Außerdem sind ein Werk des Barockkomponisten Henry Purcell sowie weitere Stücke vorgesehen, die Trost und Zuversicht vermitteln sollen. Zwischen den Orgelstücken liest Adelheid Schellhorn aus Grenzach-Wyhlen, die Mitglied der Volkskunstbühne Rheinfelden ist, ausgewählte nachdenkliche, besinnliche und religiöse Texte der Autoren Dietrich Bonhoeffer, Rainer Maria Rilke, Rose Ausländer und Hilde Domin. So soll diese knapp einstündige Andacht in der Kirche eine besinnliche Reflexion in Klängen und Texten zum Jahresende bieten.

Rheinfelden Ungewissheit für den Weltladen Das könnte Sie auch interessieren

Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen kann nur eine begrenzte Zahl von Besuchern Platz in der Kirche finden. Wer die Andacht in der Kirche St. Josef besuchen möchte, muss sich daher vorher anmelden. Möglichkeit zur Anmeldung gibt es per E-Mail unter pfarrbuero.rheinfelden@kath-rheinfelden.de oder über die Webseite der katholischen Pfarrgemeinde im Internet (www.kath-rheinfelden.de).