von Verena Pichler

Auf großes Interesse ist im Bewohnerbeirat Oberrheinfelden der im Frühjahr erschienene Zeitungsartikel zur Quartierentwicklung Sofienstraße gestoßen: Die Rheinfeld Living GmbH möchte auf dem Grundstück zwischen Bahn und Industrie, das in der Vergangenheit wegen Vermüllung häufig für Ärger gesorgt hatte, 19 Häuser errichten.

Noch liegt kein Bauantrag vor

Sprecherin Evelyn Raffler fragte beim kommissarischen Leiter des Stadtbauamts, Tobias Obert, nach, wo das Projekt denn stehe. Man sei sehr an der Entwicklung interessiert. Der konnte in der jüngsten Sitzung des Beirats dazu jedoch keine Auskunft geben. „Auch wir wissen nicht mehr, als in der Zeitung stand.“ Es liege noch kein Bauantrag vor. Auf Nachfrage erklärte Dejvid Adrovic, zuständiger Projektentwickler, dass die Vorbereitung des Bauantrags in den letzten Zügen liege. „Die Planungen sind soweit abgeschlossen, wir beginnen nun mit dem Vertrieb.“

2022 sollen die Häuser fertig sein

Im März hatte Adrovic gegenüber dieser Tageszeitung sehr ausführlich seine Idee für die rund 6500 Quadratmeter Brache geschildert: sechs Doppelhäuser sowie zwei Reihenhäuser mit drei beziehungsweise vier Einheiten, dazwischen Grünflächen. 2022 sollen die Häuser bezugsfertig sein, die laut Adrovic unter den marktüblichen Preisen liegen sollen.

Lange Liste an Interessenten

Die Liste der Interessenten sei bereits jetzt lang. Umgelegt auf die neuen Eigentümer werden die Kosten für die Instandsetzung der Straßen mit Gehwegen, neuem Belag und vor allen Dingen Beleuchtung. Die Sofienstraße und die Martinstraße sind in Privatbesitz und verkommen zusehends. Mit den Erschließungsarbeiten werde man voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst beginnen, wenn alle Häuser verkauft sind

2012 hatte es konkrete Pläne für das Grundstück gegeben, die Bauvoranfrage des damaligen Eigentümers hatte die Stadt positiv beschieden. Allerdings habe der damalige Eigentümer „nicht voran gemacht“, so Adrovic im März im Gespräch mit dieser Tageszeitung.