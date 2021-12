von Roswitha Frey

Um die Gier nach Gold und die Suche nach einem Schatz geht es im fünften Band der Kindheitserinnerungen des Malers Willi Raiber. Der Maler aus Degerfelden hat diese Folge seiner Comic-Serie „Unterwegs ...“ in einem aufwendig gemachten Buch mit vielen farbigen Bildern und kurzen Texten neu herausgebracht.

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Raiber mit dieser Bilderbuch-Serie „Unterwegs“, die sechs Bände umfasst. Am Anfang blendet der 77-jährige Künstler, der seit mehr als 40 Jahren in Rheinfelden lebt, zurück in die alte Mühle in Wehr, in der er aufgewachsen ist. Als Bub hatte er im Kinderzimmer beim Einschlafen und Aufwachen immer ein Bild mit einem Schiff vor Augen.

Eines Tages träumt der kleine Junge, dass sich sein Bett in ein Schiff verwandelt, und schippert mit seinem Teddybär Eberhard, mit Spielzeug und Büchern an Bord, hinaus in die weite Welt. Was er alles erlebt in der wunderlichen Welt der Erwachsenen, schildert Willi Raiber in der Art von Cartoons.

Im Band „Gold!“ träumt der kleine Junge davon, nach Amerika zu fahren. Mitten auf dem Meer tauchen Häuser und Türme mit Fahnen auf, außerdem ein König, dem das Wasser bis zum Hals steht, weil er nur Gold isst und immer schwerer wird – so lange, bis er untergeht. Weiter schippert der Junge übers Meer.

Das Buch Der Bilderband „Gold“ aus der Serie „Unterwegs“ von Willi Raiber kostet 25 Euro und ist in der Buchhandlung Merkel in Rheinfelden erhältlich.

Aus dichtem Nebel und Regen tauchen Piratenschiffe mit geblähten Segeln auf. Die furchterregenden Gestalten sind hinter „sehr sehr viel Gold“ her und segeln „zu Neptuns grünen Hallen“, getrieben von der Sucht nach Reichtum. Als die Sonne nach dem Regen wieder hervorkommt, erblickt der Junge einen Regenbogen und einen leuchtenden Schatz am Ende des Bogens.

Schatz am Ende des Regenbogens

„Als Kinder haben wir immer geglaubt, dass am Ende des Regenbogens ein Schatz liegt“, erzählt Raiber, wie er auf diese Idee gekommen ist. Im Bilderbuch rafft der Junge die glänzenden Dinge zusammen und schafft sie an Bord seines Traumbett-Schiffes. Doch dieses droht unter der Last des Schatzes unterzugehen. Also wirft er die Schätze über Bord. Für dieses Bild hat sich der Künstler von der Nibelungensage inspirieren lassen, in der Hagen von Tronje den Schatz im Rhein versenkt. Unbelastet vom schweren Gold schippert der kleine Held weiter, neuen Abenteuern entgegen.

Die Bildergeschichten aus Kindersicht haben einen ernsten Kern, transportieren eine Moral, die auch Erwachsene mitnehmen können. In diesem Fall geht es um die Habgier, den fragwürdigen Goldrausch, den Drang nach immer mehr Geld und die Verantwortung, die Reichtum mit sich bringt. Christoph Raiber, der in Wangen im Allgäu lebende Sohn des Künstlers, hat die Original-Acrylbilder für das Buch bearbeitet und digitalisiert. 50 Exemplare des opulent gemachten Bandes hat Willi Raiber im Eigenverlag drucken lassen.