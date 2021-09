Rheinfelden/CH vor 36 Minuten

In Schweizer Rheinfelden wird es nun doch kein Vier-Sterne-Hotel geben

Investor Finck Mathias Finck hat seine Pläne für ein Vier-Sterne-Hotel am Gerstenweg in Rheinfelden/CH wegen der Corona-Pandemie aufgegeben. Am Umzug seines Reisebüros will er aber festhalten.