von Heinz Vollmar

Mit einem symbolischen Spatenstich haben die Stadt Rheinfelden und der Zweckverband Breitbandversorgung am Donnerstag den nächsten Schritt beim Glasfaserausbau im Gewerbegebiet Herten markiert. Mit der begonnenen Baumaßnahme erfolgt gleichzeitig ein Lückenschluss in der ringförmig angelegten Breitbandversorgung, die von Wyhlen bis in die Rheinfelder Innenstadt reicht.

Rheinfelden Es braucht mehr Platz für Gewerbe, die Wirtschaftsförderung will deshalb besonders die Entwicklung der Gewerbegebiete Einhäge und Sengern vorantreiben Das könnte Sie auch interessieren

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt zeigte sich beim Spatenstich erfreut darüber, dass sich die Stadt und der Zweckverband von Beginn an gut darüber verständigt haben, wo die Breitbandversorgung hingehört. Beispielhaft nannte er das Gewerbegebiet „Schildgasse“ in einer ersten Etappe, das Gebiet „Einhäge“ sowie die ländlichen Gebiete, wo der Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises Lörrach bereits für Zukunftsfähigkeit gesorgt habe.

Rheinfelden Suche nach Spar-Potenzialen: Corona reißt Loch in die Haushaltskasse Das könnte Sie auch interessieren

Gleichzeitig lobte Eberhardt die gute Zusammenarbeit mit dem Zweckverband und allen beteiligten Partnern. Anerkennend erwähnte er in diesem Zusammenhang auch die Nahwärmeversorgung in der Rheinfelder Innenstadt, mit der die Breitbandversorgung einherging und ging darüber hinaus noch auf die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung ein. Eine schnelle und sichere Versorgung mit der Glasfasertechnik sei daher für Gewerbetreibende, aber zunehmend mehr auch für private Kunden von großer Bedeutung.

Rheinfelden Sieben Ortsteile und viele Projekte: Was dieses Jahr ansteht und wo die Prioritäten liegen Das könnte Sie auch interessieren

In ähnlicher Weise äußerte sich auch Paul Kempf, Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung. Er berichtete von einer 60- bis 80-prozentigen Anschlussquote in den Gewerbegebieten. Die Kosten für den Ausbau im Gewerbegebiet Herten, inklusive der Zuleitung vom Gewerbegebiet „Einhäge“, bezifferte er mit 650.000 Euro. Die Kosten für die entsprechenden Hausanschlüsse betrügen 600 Euro netto plus Mehrwertsteuer.

Die Kosten

Für die entsprechende Versorgung von Wyhlen bis in die Rheinfelder Innenstadt ging der Geschäftsführer des Zweckverbands von Kosten in Höhe von 2,5 bis 3 Millionen Euro aus. Dass man mit „Volldampf“ am weiteren Ausbau im Gewerbegebiet Herten arbeite, bestätigte auch Martin Bornemann, Leiter Netzbau bei der Firma Econtech. Außerdem verwies er auf die gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Stadt Rheinfelden.

Das Signal

Mit dem weiteren Ausbau der Glasfasernetze im Gewerbegebiet von Herten können künftig Geschwindigkeiten von 1000 Mbit/Sekunde im Up- und Download erreicht werden. Glasfasernetze, die bis in die jeweiligen Gebäude führen, machen jedoch noch schnellere Bandbreiten bis in den Gigabereich möglich, wie vor Ort betont wurde.