von Verena Pichler

Zu wenig Plätze, zu wenig Personal. Mit dieser einfachen Formel fasst Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die Lage in der Kita-Landschaft der Stadt zusammen. Aktuell fehlen 126 Betreuungsplätze – fast auf die Zahl genau hatte das Amt für Familie, Jugend und Senioren diesen Mangel vor zwei Jahren prognostiziert. Mit einem ambitionierten Ausbauplan will die Stadt nun aufholen. Ob es gelingt, hängt nicht nur an den Baumaßnahmen, sondern auch am Personal.

Der Bedarf

Im Fokus der Ausbaupläne stehen Plätze für über Dreijährige und der Dinkelberg. Hier herrscht laut Analyse des Amts der größte Mangel. Seit die Stadt die Kindergartenbedarfsplanung vor drei Jahren selbst in die Hand genommen habe, sei sie um einiges genauer geworden, so Leiter Armin Zimmermann vor Kurzem im Sozialausschuss. Als Grundlage werden zum einen die Bevölkerungs- und Geburtenzahlen über mehrere Jahre hinweg betrachtet, um Trends zu erkennen. Daneben schaut sich das Amt die Differenz der Zu- und Wegzüge innerhalb der Gruppe an, die einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz haben und ermittelt eine Bedarfsquote: Wie viel Prozent einer Gruppe nehmen welche Art von Betreuungsform in Anspruch oder stehen auf einer Warteliste für einen Platz?

Um möglichst die wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten, wurde die Stadt in drei Planbezirke eingeteilt: Kernstadt mit Nollingen und Warmbach, Herten und Degerfelden und Dinkelberg. Die Gesamtausgangslage bei den unter Dreijährigen: Insgesamt fehlen Stand heute 47 Plätze, sowohl im Ganztagsbetrieb als auch in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten. Bei den Ü-Drei-Kindern sieht es mit einem Minus von 79 Plätzen noch schlechter aus.

Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen Tagesmütter sind in Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen heiß begehrt Das könnte Sie auch interessieren

In der mittelfristigen Prognose sieht das Amt einen steigenden Bedarf, vor allen Dingen auf dem Dinkelberg. „Der ist unterversorgt“, so Zimmermann. Fürs Kindergartenjahr 2023/2024 rechnet die Stadt mit 95 Kindern aller Altersgruppen, die in diesen Ortsteilen nicht wohnortnah versorgt werden können. Anders sieht das in Herten/Degerfelden aus, wo für den selben Zeitraum 29 Plätze fehlen. „Deshalb sehen wir für Herten vorerst keinen Ausbau vor.“ Auch, weil derzeit einige Kinder aus den Dinkelberggemeinden diese Einrichtungen besuchen. Wenn für diese aber neue Plätze geschaffen werden, werden wieder Kapazitäten frei. Auch ein neuer Kindergarten in Warmbach könnte für Hertener Kinder interessant sein.

Der Ausbau

Diese neue Kita ist Teil der Ausbaustrategie, mit der bis Ende 2023 rund 100 neue Plätze entstehen sollen, wie der OB erklärte. Analog zu Nordschwaben, wo heute ein Waldkindergarten mit 20 Ü-Drei-Plätzen öffnet, soll in Warmbach hinter dem Europa-Stadion ein Naturkindergarten mit ebenfalls 20 Plätzen für über Dreijährige entstehen. Auch der gleiche Träger wie in Nordschwaben soll zum Zug kommen, die Sense Ability Academy.

Rheinfelden Der Waldkindergarten in Nordschwaben nimmt seinen Betrieb auf Das könnte Sie auch interessieren

Inge Thoma (CDU) findet diese Idee zwar gut, der Warmbacher Beirat habe aber Bedenken wegen des Standorts. „Das liegt im Wasserschutzgebiet, ist eine Hundestraße und vor allen Dingen gibt es gar keinen Schatten.“ Ob nicht ein Teil der Metzgergrube oder der ehemalige Waldfriedhof besser geeignet sei? „Die Metzgergrube ist eine Ausgleichsfläche“, wiegelte Zimmermann ab, den Waldfriedhof werde man sich anschauen.

25 Plätze bis 1. September in Karsau

In Karsau werden durch die Erweiterung der Kita Bienenkorb 25 Ü-Drei-Plätze bis zum 1. September entstehen, in Minseln 13. Auch Adelhausen soll in einem städtischen Wohnhaus einen eigenen Mini-Kindergarten bekommen, zehn Krippenkinder können dort zehn bis 15 Stunden in der Woche betreut werden. „Wir führen Gespräche mit dem Familienzentrum, das wäre unser Wunschträger“, so Zimmermann. Als letztes kurzfristiges Vorhaben steht die Erweiterung der Paulus-Kita an, die zuletzt ins Stocken geraten war: 25 Ü-Drei Plätze und zehn Krippenplätze mehr stünden hier zur Verfügung.

Zwei weitere Einrichtungen

Mittelfristig bis 2026 stehen noch zwei Projekte auf der Liste der Stadt: Die neue Kita Römerstraße mit 50 U-Drei-Plätzen sowie die massive Erweiterung der Kita Sonnenschein in Eichsel. Für 30 U-Drei-Plätze müsste das Schulhaus abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Ortsvorsteher Stefan Eckert mahnte an, dass er „ein Gesamtkonzept brauche“. Denn der mögliche Abriss der Schule in Eichsel hatte bereits für einige Unruhe gesorgt. „Glauben Sie mir, ich will kein zweites Nordschwaben erleben. Ohne die Zustimmung von Eichsel passiert gar nichts“, so der OB mit Blick auf die mangelhafte Kommunikation zwischen Verwaltung und Nordschwaben, als es um die Wald-Kita ging. Es werde ein breites Beteiligungsverfahren geben.

Sabine Hartmann-Müller (CDU) zeigte sich unzufrieden, dass Herten sogar aus der mittelfristigen Planung herausgerutscht ist. „Wir dürfen den Ausbau der Kita Osypka nicht auf die lange Bank schieben.“ Auch sei sie irritiert, dass die neuen Zahlen für den Ortsteil plötzlich keinen erheblichen Bedarf mehr zeigten. „Das war vor zwei Jahren noch ganz anders.“ Amtsleiter Armin Zimmermann erklärte dies mit falschen Zahlen, die damals zugrunde gelegt wurden.

Das Personal

Armin Zimmermann bekundete in der Sitzung des Sozialausschusses eine „gewisse Skepsis“, ob mit dem Ausbau auch das dafür notwendige Personal gefunden werden kann. Denn dieser Engpass führt letztlich schon heute dazu, dass Betreuungsleistungen zurückgedreht werden mussten, etwa beim Ganztagsangebot.

„Wir tun alles, was wir können“, sagte auch Simone Fuchs, Abteilungsleiterin Frühkindliche Bildung und Betreuung. Derzeit würden sechs Erzieherinnen ausgebildet, weitere befänden sich im Anerkennungsjahr. Auch rekrutiere man Fachkräfte aus dem Ausland. „Das Problem ist aber, dass uns in den Einrichtungen die Praxisanleitenden fehlen.“ Eine weitere Reduktion von Stunden oder gar die Verkleinerung von Gruppen, will sich der OB „nicht mal ausmalen“. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Ausbau gelingen werde.