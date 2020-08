von sk

Dietmar Biermann ist tot. Der Minsler starb am Freitag im Alter von 93 Jahren. Mit ihm verliert die Stadt einen engagierten Bürger, dem Kunst und Kultur am Herzen lagen. So gründete Biermann nicht nur den Verein Haus Salmegg mit, sondern trat bereits 1989 in den noch jungen Museumsverein in Minseln ein und arbeitete aktiv in der Geschichtsgruppe mit. Erst ein Jahr zuvor war Biermann mit seiner Frau aus dem rheinländischen Jülich nach Minseln gezogen. Nach der Eröffnung des Dinkelbergmuseums engagierte er sich für die zahlreichen Sonderausstellungen, war nicht nur Ideengeber, sondern erarbeitete auch Konzepte und Inhalte, wie Ortsvorsteherin Eveline Klein über den persönlichen Freund schreibt.

Die Palette reichte von land- und forstwirtschaftlichen Themen über die Volkskunde bis hin zur Kunst. Viele Ausstellungen konnte er durch eigene Exponate ergänzen, denn sowohl er selbst als auch seine Ehefrau Käthe waren leidenschaftliche Sammler. Die erfolgreiche Ausstellungsreihe „Minseln kreativ-aktiv“, die er 2011 aus der Taufe hob, wird immer mit seinem Namen verbunden bleiben.

Als ausgebildeter Grafiker und kreativer Künstler schuf Dietmar Biermann nicht nur Ausstellungen, die seine besondere Handschrift trugen, sondern gestaltete auch die jeweiligen Plakate und Werbemittel dazu. So war jedes Ausstellungsplakat „ein echter Biermann“, und auch das Logo des Museumsvereins stammt aus seiner Feder. Fast 30 Jahre lang arbeitete Dietmar Biermann im Vorstand mit (1991 bis 2019), und bis zuletzt setzte er sich für „sein geliebtes Museum“ ein. „Dietmar Biermann hat das Dinkelbergmuseum auf besondere Weise geprägt. Wir sind ihm sehr dankbar und werden ihn immer in Erinnerung behalten“, so Klein.

Zu seinem 90. Geburtstag vor drei Jahren erhielt Biermann die Verdienstmedaille der Stadt in Silber. „Mit Ihrem Einsatz, Ihrem Gestaltungswillen, Ihren Ideen und Aktivitäten haben Sie unsere Heimat mitgestaltet“, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt am Silvestertag 2017 – Biermanns Geburtstag.