von Verena Pichler

Der Caritasverband Hochrhein bewältigt die derzeitige Corona-Krisen-Situation von Tag zu Tag. So fasst es Vorsitzender Rolf Steinegger zusammen. Die verschiedenen Arbeitsbereiche sind unterschiedlich betroffen. Was Steinegger aber durch die Bank spürt, sei ein großes Verständnis der Kunden und eine hohe Bereitschaft und Flexibilität unter den Mitarbeitern.

Tagespflege

Die Tagespflege in Rheinfelden ist seit zwei Wochen geschlossen. Steinegger geht davon aus, dass sich daran bis Ende Mai, vielleicht sogar bis zum 15. Juni, nichts ändert. 84 Tagespflegegäste sind von der Schließung betroffen. „Wir haben jeden einzelnen Angehörigen abtelefoniert und gefragt, was sie brauchen und wie wir helfen können“, so Steinegger. Die Caritas versuche, die Lücke mit häuslicher Betreuung oder Essen auf Rädern zu füllen.

Rolf Steinegger | Bild: Ingrid Böhm-Jacob

Schön findet er, dass sich ganz viel nachbarschaftliche Hilfe entwickelt habe. Dennoch bestehe ein großer Gesprächsbedarf. Deshalb wurde eine Hotline eingerichtet, unter der sich Angehörige, aber auch jeder andere, der Fragen zur Pflege hat, melden kann. Die Hotline unter Telefon 07623/71 83 09 11 ist von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr mit einer Fachkraft besetzt

Essen auf Rädern

Während die Tagespflege gezwungenermaßen pausiert, nimmt Essen auf Rädern Fahrt auf. Waren es vor der Corona-Krise etwa 125 warme Mahlzeiten, die täglich ausgeliefert wurden, sind es nun 155 – Tendenz weiter steigend. Um der Nachfrage gerecht zu werden, wurde kurzerhand Personal aus der Tagespflege in dieses Angebot integriert. „Das fand ich toll, wie flexibel die Mitarbeiter da reagiert haben“, sagt Steinegger. Denn so wurden deutlich mehr Kapazitäten geschaffen, um auch weitere Anfragen annehmen zu können.

Waldshut-Tiengen Virus als Herausforderung: Wie die Sozialstationen am Hochrhein mit der Corona-Krise klarkommen Das könnte Sie auch interessieren

Denn was Essen auf Rädern von einem „Pizzalieferdienst“ unterscheide, sei die Verknüpfung mit Sicherheit. „Einmal am Tag klingelt jemand und vergewissert sich, dass es dem Menschen gut geht.“ Öffnet keiner die Tür, bleiben die Angestellten so lange vor Ort, bis die Situation geklärt ist. Die verschärften Hygienemaßnahmen würden selbstverständlich auch hier eingehalten. So werde das Essen – wenn der Kunde es holen kann – in den Flur gestellt. Sollte das nicht gehen, agierten die Auslieferer mit dem gebotenen Abstand. Wer Essen auf Rädern für sich oder seine Angehörigen bestellen möchte, erreicht montags bis freitags von 8 bis 15.30 Uhr die Einsatzleiterin unter Telefon 07623/71 83 09 77. Ausgeliefert wird die gesamte Woche.

Betreutes Wohnen

In den zwei Anlagen mit Betreutem Wohnen wurden alle gesellschaftlichen Anlässe und Gruppenbeschäftigungen auf Eis gelegt. „Dafür haben wir die Sprechzeiten intensiviert.“ Die 132 Menschen, die dort selbstbestimmt wohnen, reagieren nach Steineggers Einschätzung recht gelassen auf die Corona-Krise. Nur einige seien verunsichert. „Diese Generation hat schon viel mitgemacht“, erklärt er. Daher komme es schon vor, dass das Personal Plauderrunden auf dem Flur höflich, aber bestimmt, unterbinden muss.

Hauswirtschaft In Rheinfelden und Schwörstadt unterstützt die Caritas 285 Menschen in ihrem Haushalt. Hier spürt Steinegger einen Rückgang, der sicherlich mit der Aufforderung zu tun hat, seine Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Rund 60 Kunden haben vorerst storniert. „Wir halten das für vernünftig, wollen aber auch versichern, dass wir zu jedem kommen, der uns braucht“, so Steinegger.

Pflege

Im pflegerischen Bereich gab es einen Abgang von 30 Personen. Dem gegenüber stehen 13 Neuzugänge. Allein im März wurden bei 293 Menschen rund 300 Hausbesuche gemacht. „Manche brauchen uns nur einmal pro Tag, andere mehrfach“, erläutert Steinegger. Was er hier feststellt, ohne es mit harten Zahlen untermauern zu können: „Mein Gefühl ist, dass die Kliniken die Menschen derzeit früher entlassen.“ Dies sei verständlich angesichts der Corona-Lage. Das Entlassmanagement der Krankenhäuser stelle jedoch die Mitarbeiter vor Herausforderungen. „Die schaffen das aber gut“, versichert er.

Die Mitarbeiter

Dennoch gilt ihnen die wohl größte Sorge Steineggers. Um Schutzkleidung und Masken zu besorgen, „ballern wir aus allen Rohren“. Das Kontingent reiche noch für ein paar Tage – danach seien alle auf Nachschub angewiesen. „Wir hoffen sehr, dass die Lieferung des Landes bald bei uns ankommt.“ Steinegger und sein Team könnten jedoch auf große Solidarität der Industrie- und Handwerksbetriebe setzen. „Viele bieten uns Masken oder Desinfektionsmittel an, die sie selbst gerade nicht brauchen.“ Trotzdem bleibe der Organisationsaufwand hoch. Aktuell werden Schutzkittel benötigt.

Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen Durch die Einschränkungen in der Corona-Pandemie stellen sich erste Verzögerungen bei Bauprojekten in Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen ein Das könnte Sie auch interessieren

Auch Bürgermeisterin Diana Stöcker unterstütze die Organisation nach Kräften. „Das ist wunderbar.“ Dankbar ist Steinegger, dass unter den Mitarbeitern noch kein Covid-19-Fall aufgetreten sei. „Durch ihre Tätigkeit gehen sie natürlich immer schon sehr professionell mit Infektionsgefahren um, auch vor Corona.“

Corona-Krise heiße auch, viel stärker zusammenzurücken und sich auszutauschen. So gebe es tägliche Telefonkonferenzen mit den Leitern der sechs Sozialstationen. „Die Schwarmintelligenz ist toll“, sagt Steinegger und lacht. So könne schnell reagiert werden, wenn etwa in einem Ort Flächendesinfektionsmittel fehle, ein anderer aber etwas übrig habe. „Da organisieren wir recht flexibel den Transport.“ Es sei angesichts der Lage bewundernswert, wie die Mitarbeiter agierten. „So lange wir uns diesen Geist erhalten können, wird mir nicht bange.“