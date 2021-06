von Horatio Gollin

Frau Kellermann, wie kommen Sie als Rollstuhlfahrerin in Rheinfelden zurecht?

Ich bin mittlerweile seit 39 Jahren im Rollstuhl. In den letzten 40 Jahren hat sich viel getan im Bereich Barrierefreiheit. 1995 war es alleine schon schwierig, eine Wohnung zu finden, weil früher auch Erdgeschosswohnungen mit vier, fünf Stufen im Eingangsbereich gebaut wurden. Ich war froh, eine passende Wohnung zu finden. Als Rollstuhlfahrer bevorzuge ich das Erdgeschoss, auch wenn es einen Lift im Haus gibt, denn wenn der ausfällt, ist man in seiner Wohnung eingesperrt. Ein weiteres Thema ist der Zugang zu Geschäften. Viele kleine Geschäfte haben Stufen, die für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich sind. Ein Positivbeispiel ist die Boutique Cecil, die zwar mehrere Stufen, aber eine Rampe angeschafft hat, die im Bedarf aufgestellt wird. Was auch ärgerlich ist, dass ich wegen meines Assistenzhundes Schwierigkeiten habe, in manche Geschäfte zu kommen, obwohl Assistenzhunde das gleiche Zugangsrecht wie Blindenhunde haben. Das ist aber nicht überall bekannt.

Zur Person Beate Kellermann wohnt seit 1995 in Rheinfelden. Die 59-Jährige stammt aus Dortmund. Kellermann ist gelernte Industriekauffrau. Seit 1982 sitzt sie aufgrund eines Reitunfalls im Rollstuhl.

Was hat Sie motiviert, den Vorsitz des Arbeitskreises Barrierefrei zu übernehmen?

Letztes Jahr ist unser Vorsitzender Eckhard Mikuszies verstorben. Man hat mich gefragt, ob ich die Position übernehmen würde und dem habe ich zugestimmt, weil ich es total wichtig finde, dass wir als Betroffene unsere Interessen selbst vertreten.

2016 hat der AK Barrierefrei eine Wheelmap zur Zugänglichkeit von Geschäften und Einrichtungen der Innenstadt erstellt. Was ist aus dem Projekt geworden?

Das ist ein Onlinestadtplan, in dem jetzt alle Geschäfte und Einrichtungen der Stadt eingetragen sind, sodass Besucher von außerhalb sofort erkennen, wo sie einkaufen können und wo es Behindertentoiletten gibt. Diese Map wird von uns ständig auf dem Laufenden gehalten. Was wir hier noch angehen wollen, ist die Aufnahme von Arztpraxen und Apotheken, da hat uns Corona ausgebremst. Das werden wir noch in Angriff nehmen. Wir haben auch in und um Rheinfelden gesucht, wo es Behindertenparkplätze gibt, und haben diese in den Stadtplan auf der Webseite der Stadt Rheinfelden eingetragen, sodass man als Rollstuhlfahrer nicht lange suchen muss. Auch das muss auf dem Laufenden gehalten werden, weil es immer wieder neue Behindertenparkplätze gibt.

Rheinfelden Realschüler testen Innenstadt auf Barrierefreiheit Das könnte Sie auch interessieren

Welche Pläne verfolgt der AK Barrierefrei aktuell?

Wir wollen Kinder und Jugendliche für das Thema Behinderung sensibilisieren, auch weil es im Jugendjargon diesen Ausspruch „Hey, bist du behindert?“ gibt und das negativ besetzt ist. Wir möchten eine Projektwoche mit Jugendlichen durchführen, wo wir verschiedene Angebote machen, zum Beispiel das Zurechtfinden mit einer Dunkelbrille, das Durchfahren eines Parcours mit einem Rollstuhl und der Besuch der Behindertenwerkstätten des Sankt Josefshauses. Das müssen wir mit den Schulen genauer besprechen. Wenn der Unterricht wieder regulär läuft, möchten wir diese Aktion realisieren.

Am Friedhof wurde eine Container-Toilette für Behinderte eingerichtet. Warum war das nötig?

Das war uns sehr wichtig, dort eine Behindertentoilette hinzubekommen, weil das vorhandene Toilettenhaus sehr eng ist und viele ältere Leute mit Rollstuhl, Rollator oder Stöcken unterwegs sind. Für sie war es zu eng. Als Lösung wurde der Container aufgestellt, der viel Platz im Innenraum bietet, sodass man sich auch umdrehen kann. Der Container ist mit einer Warnlampe ausgestattet, sodass man Hilfe anfordern kann, falls etwas passiert.

Ein Klassiker sind die mehr oder weniger hohen Gehwegkanten, die Rollstuhlfahrende in ihrer Mobilität im öffentlichen Raum einschränken. | Bild: Michael Bamberger

Was sind die gravierendsten Probleme für Rollstuhlfahrer in der Stadt Rheinfelden?

Ein großes Problem ist, eine rollstuhlgerechte Wohnung zu finden. Es ist schon für Nichtbehinderte schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Für Behinderte jedoch erst recht, obwohl immer mehr Projekte rollstuhlgerecht gebaut werden. Viele Behinderte haben nur ein begrenztes Budget, sodass es fast unmöglich ist, auf dem Wohnungsmarkt fündig zu werden. Das nächste Problem ist, dass man in seinen Einkaufsmöglichkeiten eingeschränkt ist. Da muss man sich zu helfen wissen, an die Scheibe klopfen oder rufen, damit jemand rauskommt, wenn man etwas braucht. Das schwerwiegendste Problem ist aber, dass man in Rheinfelden nicht in den Zug einsteigen kann. Alle Züge der Deutschen Bahn haben Treppen und sind somit für Rollstuhlfahrer nicht befahrbar. Ich wohne seit 26 Jahren hier und konnte nie mit der Bahn fahren. Erst im Zuge der Elektrifizierung der Hochrheinbahn sollen die Bahnhöfe barrierefrei ausgebaut werden.