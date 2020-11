von sk

Der diesjährige Volkstrauertag am Sonntag wurde in Rheinfelden und den Ortsteilen coronabedingt „in aller Stille“ begangen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Gemeinsam mit der Stadträtin Hannelore Nuß, der Vorsitzenden des Sozialverbands VdK Heidi Weiß und Michael Stieglitz als Vertreter der Reservistenkameradschaft Rheinfelden und Umgebung, verlas Oberbürgermeister Klaus Eberhardt das „Totengedenken“ und legte einen Kranz am Ehrenmal auf dem Rheinfelder Friedhof nieder.

Gegen das Vergessen

In seiner Ansprache hob das Stadtoberhaupt die Bedeutung des Volkstrauertages sowohl als mahnendes Zeichen zur Erinnerung als auch als Symbol für Frieden und Verständigung hervor. In einer Schweigeminute gedachten die Anwesenden der Opfer von Kriegen, Gewaltherrschaft und Extremismus. Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den stillen Tagen. Er wird seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen und erinnert an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen. Wegen der Pandemie verzichtete man auf öffentliche Veranstaltungen.