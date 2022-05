von Heinz Vollmar

In einer kleinen Feier hat das Kreiskrankenhaus Rheinfelden an das 20-jährige Bestehen der Tages- und Wochenklinik (TagWo) erinnert. Und an eine Entwicklung, die zusehends in den Fokus moderner Operations-und Behandlungsmethoden gerückt ist.

Die Entstehung der interdisziplinären Tages- und Wochenklinik, die ausschließlich als Tagesklinik betrieben wird, skizzierte der Vorsitzende des Fördervereins Krankenhaus Rheinfelden, Friedrich Hauß: Weit mehr als 25.000 Patienten und genauso viele oder noch mehr Angehörige hätten die Einrichtung in den vergangenen 20 Jahren durchlaufen. Das nötige Wissen und die Abläufe, habe man sich im Spital im schweizerischen Bülach angesehen. Danach fiel der Beschluss, dass man so eine Einrichtung auch in Rheinfelden etablieren will.

Hauß sagte, das 20-jährige Bestehen sei ein Anlass für Ehrungen und Dank. Das Team habe sich als stabil und leistungsfähig erwiesen, das sei auch an den Patientenzahlen abzulesen. Die herausragende Leistung und kompetente Versorgung mit einer sehr großen fürsorglichen Zugewandtheit seien einzigartig, hob Hauß hervor. Der Vorsitzende lobte auch die Ärzte für eine „Top-Versorgung“ mit hoher Professionalität.

Hinsichtlich des bis 2025 geplanten Umzugs ins neue Zentralklinikum des Landkreises in Lörrach wies Hauß darauf hin, dass der Förderverein die Geschicke des Kreiskrankenhauses auf jeden Fall weiter begleiten werde, bis das Zentralklinikum in Betrieb geht. Die weitere Leistungsfähigkeit für eine Grundversorgung sei auch mehrmals für Rheinfelden versprochen worden. Man werde den Umzug mit guter Leistungsbereitschaft, tollen Teams und vielen Patienten in das Zentralklinikum unterstützen. Der Verein setze sich auch dafür ein, dass das Haus bis zum Umzug nicht leer stehe.

Dank an die Mitarbeiter

Geschenke gab es vom Vorstand und Förderverein für die Mitarbeiter, während Hauß als nächstes Vorhaben die Installierung einer E-Tankstelle versprach. Darauf ging auch Geschäftsführer Armin Müller von den Kreiskliniken ein. Er bestätigte, die Rheinfelder Option liege auf dem Tisch. Die Möglichkeit einer weiteren Grundversorgung in Rheinfelden werde geprüft.

OB Klaus Eberhardt überbrachte den Dank der Stadt und attestierte den Ärzten einen hervorragenden Ruf und großen Erfahrungsschatz. Ganz bedeutend sei auch das Betreuungsteam mit seinen sehr gut ausgebildeten Krankenpflegern. Rheinfelden zeige, dass es Meilensteine in der Gesundheitsvorsorge des Landkreises auf den Weg gebracht hat und noch heute dafür eintritt.