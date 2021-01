von sk

So sollen hilfsbedürftige Menschen etwa bei der Vereinbarung eines Impftermins und dem Transport zu diesem Terming durch das Seniorenbüro unterstützt werden.

Die Unterstützung sollte für Mitbürger geleistet werden, die aufgrund ihrer persönlichen Situation nicht in der Lage sind, die notwendigen Formalitäten im Zusammenhang mit der Impfung ohne fremde Hilfe zu organisieren. Ähnliche Hilfen werden bereits in einigen Gemeinden des Landkreises angeboten. Die Mitarbeiterinnen des Seniorenbüros könnten, so der Antrag, aufgrund ihrer in der Vergangenheit durchgeführten Erhebungen beurteilen, welche Mitbürgerinnen und Mitbürger für diese Unterstützung in Frage kämen.