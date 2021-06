von sk

Seitdem der Einsatz der mobilen Impfteams des Kreisimpfzentrums in Pflegeheimen und weiteren besonders gefährdeten Einrichtungen größtenteils abgeschlossen ist, gibt es – sofern ausreichend Impfstoff vorhanden ist – die Möglichkeit lokaler Impfangebote. Darauf weist die Stadt Rheinfelden hin, die sich darüber freue, nun am Sonntag, 20. Juni, eine solch zentrale Vor-Ort-Impfaktion in Rheinfelden für bestimmte Bürger anbieten zu können.

Das lokale Impfangebot richtet sich ausschließlich an Personen aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen sowie an über 70-Jährige, die nicht mobil sind oder bisher noch keinen Impftermin erhalten haben, schreibt die Stadt. Wie die Organisatoren erläutern, basiert die Auswahl des Personenkreises auf den Vorgaben des Sozialministeriums für lokale Impfaktionen. Im Fokus stehen dabei besonders vulnerable Zielgruppen, die Schwierigkeiten haben, im bestehenden Impfsystem „zum Zuge zu kommen“.

Insgesamt stehen 600 Impfdosen – voraussichtlich 200 Mal „Johnson & Johnson“ und 400 Mal „Biontech“ – zur Verfügung. Die Impfungen werden zentral im Pfarrzentrum der St. Josefsgemeinde (Friedrichstraße 34) von 9 bis 18 Uhr durch ein mobiles Impfteam des Impfzentrums Lörrach durchgeführt. Die bei der Verwendung des mRNA-Impfstoffes von Biontech erforderliche Zweitimpfung findet am Sonntag, 1. August, statt, ebenfalls im Pfarrzentrum. Bei Johnson & Johnson soll eine Impfung ausreichen.

Basierend auf den vorhandenen Daten der Quartiersarbeit, des Seniorenbüros sowie weiterer Einrichtungen, die Kontakt zu der vom Sozialministerium definierten Zielgruppe haben, wurden in den vergangenen Tagen schon zahlreiche Impftermine vergeben. Weitere Interessierte können sich noch melden.

Die Stadtverwaltung bittet darum, dieses Angebot nicht zu nutzen, wenn man schon einen Impftermin an anderer Stelle vereinbart hat. Wer sich bei dem Impftermin der Stadt hat vormerken lassen, werde rechtzeitig per Post oder E-Mail über die organisatorischen Details wie Uhrzeit und mitzubringende Unterlagen informiert, so die Stadt. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt dankt den Mitarbeitenden des Amtes für Familie, Jugend und Senioren, die das Angebot gemeinsam mit dem Impfzentrum auf die Beine gestellt haben.

Anmeldung: Weitere Interessierte aus dem genannten Personenkreis können sich bis Donnerstag, 17. Juni, telefonisch unter 07623/954 00 jeweils von 9 bis 11 Uhr und von 13 bis 15 Uhr für einen Impftermin vormerken lassen.