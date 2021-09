von Valentin Zumsteg

Der Start am neuen Standort im ehemaligen Coop-Gebäude in Rheinfelden ist gelungen. Die Zahl der Schüler der International School ist im ersten Schuljahr an der Bahnhofstraße stark gewachsen. Weil im vergangenen Jahr wegen der Pandemie keine große Eröffnung und kein Tag der offenen Tür durchgeführt werden konnte, wurde dies mit einem Eröffnung für geladene Gäste nachgeholt.

Mit dabei waren unter anderem Vertreter der Stadt, der Nachbargemeinden, aber auch der Volksschule. Eigentlich hätte der Aargauer Bildungsdirektor Alex Hürzeler dabei sein sollen, doch wegen einer außerordentlichen Sitzung hatte er seine Teilnahme abgesagt – sehr zur Enttäuschung der Schulverantwortlichen. Trotzdem ließen sie sich die Feierlaune nicht nehmen: „Das Projekt International School ist gelungen. Die Freude über das Resultat relativiert die Sorgen, die wir hatten. Die Vision ist wahr geworden. Jetzt schauen wir nach vorne“, sagte Georg B. Weibel, Verwaltungsratspräsident der Ipso Bildung AG. Er habe sich die Investition gut überlegen müssen, denn der Kanton Aargau sei nicht sehr offen gegenüber Privatschulen.

Anfänge in ehemaligem Gasthof

Weibel erinnerte an die Anfänge der „International School“, die 2014 mit 13 Schülern im ehemaligen Gasthof „Drei Könige“ startete. Schon bald wurden die Räumlichkeiten zu klein und Weibel schaute sich nach einem neuen Standort um. Fündig wurde er im ehemaligen Coop-Gebäude an der Bahnhofstraße. Die Umnutzung war nicht einfach zu verwirklichen, im Erdgeschoss und Untergeschoss blieb fast kein Stein auf dem anderen. So dauerte die Bauzeit nicht wie geplant neun, sondern 18 Monate. Doch im August 2020 konnte die Schule am neuen Ort eröffnet werden. „Wir sind seit dem Start ins laufende Schuljahr im August 2020 bis zum Start ins neue Schuljahr 2021/22 um 31 Prozent gewachsen, dies ist die höchste Wachstumsrate innerhalb eines Jahres, die wir je erzielt haben“, sagt Sabina Sümegi-Schärli, ehemalige Schulleiterin und heutige Schulberaterin.

Zum jetzigen Schulbeginn zähle die Schule mehr als 125 Schüler. Mindestens ein Drittel stammen aus Rheinfelden, der Rest aus den umliegenden Dörfern im Fricktal und einige Kinder kommen aus dem Baselbiet. Insgesamt gibt es vier Abteilungen. „Schüler können weiterhin jederzeit vom öffentlichen Schulsystem oder anderen internationalen Schulen zu uns wechseln oder ihre Ausbildung im lokalen oder internationalen Schulsystem fortsetzen“, sagt Sümegi. Die jüngsten Kinder sind im Kita-Alter (1,5 Jahre), die ältesten besuchen die Sekundarstufe 1 (sind also etwa 15 Jahre alt).

Lob für Stadtammann Franco Mazzi

Weibel lobte bei der offiziellen Eröffnung auch den Rheinfelder Stadtammann Franco Mazzi. Er sei ein Visionär gewesen, der in Rheinfelden eine International School ansiedeln wollte. Mazzi seinerseits erzählte, dass er vor 15 Jahren aus Wirtschaftskreisen darauf aufmerksam gemacht wurde, dass eine internationale Schule für die Pharmafirmen der Region Basel von großer Bedeutung sei.

So machte er sich auf die Suche nach einem Anbieter, der eine solche Schule in Rheinfelden realisieren wollte. Dies gestaltete sich schwierig, bis Georg B. Weibel erschien und die Vision wahrwerden ließ. „Ich wünsche der International School, welche die anderen Schulen in der Region ergänzt, eine gute Zukunft. Ich danke Georg B. Weibel für seinen unternehmerischen Elan“, sagte Mazzi. Auch Schüler lobten die familiäre Atmosphäre und die wertschätzende Unterrichtsweise.