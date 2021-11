von Petra Wunderle

Ilenia Perugini ist jung – und eine „Kampfmaschine“, wie sie sich selbst nennt, wenn sie in den Ring steigt. Die Thai- und K1-Boxerin aus dem schweizerischen Rheinfelden startete bei der Weltmeisterschaft in Italien, ist aber inzwischen aus dem Turnier beim Kickboxen (K1) ausgeschieden und kommt nun ohne Medaille nach Hause.

Rheinfelden Neuer Bildband dokumentiert die Stadtgeschichte Das könnte Sie auch interessieren

„Sie hat gut gekämpft, leider hat es nicht geklappt und sie ist sauer auf sich selbst“, berichtet ihr Sportkollege Adrian Mazzan, der stets mit ihr in Kontakt ist. Dass sie überhaupt den Sprung im Kickboxen zur Weltmeisterschaft geschafft hat, darüber freut er sich ebenso wie Sponsor Ingo Kohler aus Rheinfelden. Beide wissen, dass ihre Stärke eigentlich im Thai-Boxen liegt und, berichtet Adrian Mazzan, der aus eigener Erfahrung weiß, wie selten es ist, sich überhaupt zu qualifizieren. „Und im Sport ist es so, einmal gewinnt man, einmal verliert man“, gibt er eine Sportlerweisheit weiter.

Rheinfelden Darum ist die Situation in der Rabenfelsapotheke in Herten so schwierig Das könnte Sie auch interessieren

„Ich unterstütze die junge Sportlerin, weil ich es toll finde, wenn jemand Sport so erfolgreich macht“, erklärt Ingo Kohler, Manager des TuS Adelhausen und einst selbst erfolgreicher Ringer. Er weiß, „dass Thai- und K1-Boxen ebenso wie Ringen auch leider zu den Randsportarten zählen und die Sportlerinnen und Sportler fast keine finanzielle Unterstützung erfahren“. Deshalb findet er es umso wichtiger, dass es für die Sportler Rückendeckung gibt. „Ohne Fleiß kein Preis“, das ist die Devise der zielstrebigen Ilenia Perugini. Im Leben liebt sie den Zustand absoluter Freiheit. Im Sport steht sie im Ring oder bewegt sich in einem Käfig. In den Ring beziehungsweise in den Käfig gestiegen ist die in Basel geborene und aufgewachsene Erfolgssportlerin erst im Alter von 19 Jahren, zuvor hat sie Volleyball gespielt. Ihre Freizeit opfert die gelernte Kauffrau fast ganz für ihr Training. Täglich zwei Stunden lang hart zu trainieren ist für sie selbstverständlich. „Vor wichtigen Wettkämpfen trainiere ich täglich zweimal, das sind dann mehr als vier Stunden“, ergänzt sie.

Hochrhein/Wehr Kritik an A98-Plänen: Stadt Wehr sieht bei Deges-Trasse noch Optimierungsbedarf Das könnte Sie auch interessieren

Beim Training absolviert sie das Sparring mit Frauen, beim harten Training sind aber hauptsächlich Männer die Gegner. Und das erklärt die charmante Ilenia Perugini so: „Es ist extrem und es gibt sehr wenige Frauen, die mithalten können. Und wenn ich im Ring stehe, werde ich zur Kampfmaschine.“ Bevor sie überhaupt in den Ring beziehungsweise in den Käfig steigen durfte, musste sie ein Jahr konzentrierten Trainings nachweisen. Drei Jahre hat die 30-Jährige als Amateurin gekämpft, danach stieg sie in die Profiliga auf, wo sie in der Gewichtsklasse über 50 Kilogramm boxt. Für viele Menschen ist der Boxsport der Inbegriff von Brutalität.