von Horatio Gollin

Verkehrsthemen, die Straßenrandbepflanzung und die Sauberkeit im Ort haben den Stadtteilbeirat Nollingen beschäftigt. Auch eine Dorfputz-Aktion ist geplant.

Verkehrsberuhigung

Anwohner hatten sich bei den Beiratsmitgliedern Klaus Trübe und Thomas Fuhrler über das wilde Parken in der Zielgasse und im nördlichen Bereich der Unteren Dorfstraße beschwert. Beiratssprecher Rainer Vierbaum ergänzte, dass es auch im nördlichen Teil der Dürerstraße Probleme gebe. Er schlug vor, dass die drei Straßen in eine Verkehrsschau mit Ordnungsamt und Polizei aufgenommen werden. Der Vorschlag wurde angenommen, der Termin für die Verkehrsschau steht noch nicht fest.

Rheinfelden-Nollingen Pläne für die Zukunft der Hebelschule hat der Stadtteilbeirat Nollingen Das könnte Sie auch interessieren

Wie Vierbaum berichtete, hat ein Anwohner außerdem vorgeschlagen, an der Kreuzung Beuggener Straße zur Oberen und Unteren Dorfstraße die Vorfahrtsregelung auf Rechts vor Links umzustellen, wo aufgrund der Hebelschule Tempo 30 gilt, um den Verkehr dort zu beruhigen. Der Vorschlag fand im Stadtteilbeirat keine Zustimmung, da auch die Vorfahrtsregelung an den anderen Kreuzungen in der Beuggener Straße geändert werden müsste. Der Beirat will sich weiterhin für die Einführung von Tempo 30 auf der ganzen Beuggener Straße einsetzen.

Straßenrandbepflanzung

Frank Grimberg hat sich zum Thema Straßenrandbepflanzung kundig gemacht. Seit das Ortsschild der östlichen Ortseinfahrt auf der Beuggener Straße versetzt wurde, wird dort oft mit erhöhter Geschwindigkeit eingefahren. Grimberg erklärte, dass durch eine optische Verengung mittels einer Straßenrandbepflanzung den Autofahrern signalisiert würde, dass sie sich innerorts befinden. Er hatte mit Stadtplaner Patrick Pauli gesprochen, der einen Vor-Ort-Termin vorgeschlagen hatte. Vierbaum meinte, dass zu dem Termin auch Ordnungsamtsleiter Dominic Rago eingeladen werden sollte, da dieser das Thema bisher abgelehnt hatte. Grimberg wird einen Termin vereinbaren.

Rheinfelden Temposündern auf der Spur Das könnte Sie auch interessieren

Er schlug vor, dass man die Geschwindigkeit im dortigen Bereich vor und nach einer Bepflanzung messen sollte, um zu ermitteln, ob eine Geschwindigkeitsreduktion erreicht wurde. Bei einem entsprechenden Ergebnis könnte man dann auch am westlichen Ortseingang eine Bepflanzung vornehmen. Vierbaum meinte, dass dafür der neue mobil-stationäre Blitzer der Stadt eingesetzt werden könnte.

Dorfputzete und Friedhof

Über die Sauberkeit im Stadtteil hatten sich mehrere Nollinger bei Christel Keßler beschwert. Sie schlug eine Putzete unter coronakonformen Bedingungen vor. Familien könnten sich einzelne Straßen vornehmen. Der Vorschlag kam im Gremium gut an, als Termin wurde der 15. Mai festgezurrt. Um 10 Uhr können Müllsäcke und Greifer an der Alten Schule in der Beuggener Straße abgeholt werden. Ab 11 Uhr können die gefüllten Müllsäcke am Spielhaus Nollingen abgegeben werden.

Rheinfelden Wo Nollingen der Schuh drückt: Stadtteilrundgang mit Oberbürgermeister Klaus Eberhardt Das könnte Sie auch interessieren

Weiterhin gab es Beschwerden über den Zustand der Wege auf dem Nollinger Friedhof. Beiratsmitglied Karin Paulsen-Zenke hat bei der Stadtgärtnerei erfahren, dass das Problem der mit dem Kies vermischte Humus sei, der durch herabfallendes Laub entsteht. Die Gärtnerei reinige die Wege im Rahmen der üblichen Pflege, der Kies müsste aber eigentlich abgezogen und von Erde befreit werden, wofür keine Mittel bereitstünden. Der Beirat wollte die Maßnahmen der Stadtgärtnerei abwarten, bevor er eine eigene Putzaktion macht. Zudem beschloss das Gremium die Bildung einer Gruppe, die Ideen für die Gestaltung des Friedhofs entwickelt. Vierbaum verwies darauf, dass noch nicht feststeht, wann der Nollinger Friedhof im Rahmen der Friedhofskonzeption der Stadt angegangen wird.