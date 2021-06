von Petra Wunderle

Das Bewusstsein für den Wert regionaler Lebensmittel steigt, besonders auch in der Corona-Pandemie. Rheinfelden hat vor allem auf dem Dinkelberg so manchen Direktvermarkter zu bieten – aber auch aus Herten kommen lokale Lebensmittel: Die alemannischen „Willsch Nudle“-Nudeln von Andrea Glass. Rund 20 Sorten hat sie im Angebot und verkauft sie nicht nur auf den Wochenmärkten der Region, sondern auch an Tourismus Rheinfelden.

Kleine Werkstatt

„Willsch Nudle?“ – mit dieser Frage auf dem Etikett präsentiert Andrea Glass ihre selbst gemachten „Nudel-Kreationen“. Die Nudelliebhaberin, die in ihrem Haus im Rheinfelder Ortsteil Herten eine kleine Nudelwerkstatt eingerichtet hat, produziert Nudelteig und Nudelformen zwar nicht am laufenden Band, aber dafür individuell in ganz verschiedenen Variationen.

Rezept für Spaghetti-Salat Die Zutaten 250 Gramm Spaghetti, ein Päckchen Schafskäse, eine Zehe Knoblauch, eine Hand voll Cocktail-Tomaten, Salatsoße, 1,5 Teelöffel Gemüsebrühe, Pfeffer und Peperoni nach Geschmack. Die Zubereitung Spaghetti bissfest kochen, abgießen und mit kaltem Wasser abbrausen, in die Salatsoße Knoblauch pressen, halbierte Minitomaten mit Spaghetti durchmischen und verrühren. Am Schluss vorsichtig den gewürfelten Schafskäse darunterheben und alles mit Salz, Pfeffer und/oder Peperoni abschmecken.

Bei der Gründung ihres Kleingewerbes ist sie anfangs mit einem kleinen Nudelstand sporadisch auf den Wochenmarkt in ihrer Heimatgemeinde gegangen. Inzwischen ist sie neben dem Hertener Markt auch auf den Märkten in Grenzach und Wyhlen präsent, sie beliefert Tourismus Rheinfelden, die Gemeinde Schwörstadt und den Landkreis Lörrach mit ihren selbst gemachten Nudelvariationen. So sind de Nudeln „Made in Herten“ auch in der Dinkelbergtüte und in Präsentkörben zu finden.

Gelernte Chemielaborantin

Mit Sorgfalt, Genuss und Leidenschaft stellt die gelernte Chemielaborantin, die hauptberuflich in einem großen Rheinfelder Industrieunternehmen arbeitet, die Teigwaren her. Die Kunst der Pasta-Herstellung hat Andrea Glass sich selbst angeeignet: „Learning by doing“, sagt sie lachend.

Die Grundlagen

Die Nudeln von Andrea Glass sind eine Hommage an die badische Küche, nicht nur durch den alemannischen Namen. Die Hertenerin legt großen Wert auf Bio-Zutaten und verwendet Urgetreide. Neben den Getreidesorten Hartweizen, Dinkel, Emmer (auch als Zweikorn bekannt) und Kamut (eine alte Sorte des Sommerweizens) verwendet sie auch Hartweizengrieß zur Herstellung des Nudelteigs.

Weitere Inhaltsstoffe

Eier von glücklichen Hühnern sind für sie selbstverständlich, als Farben- und Geschmacksgeber kommen Rote Beete, Tomaten, Kurkuma, Curry, Kräuter, Zitrone, Basilikum, Cilli, Paprika, Löwenzahn, Brennesel, Bärlauch oder Steinpilze hinzu.

Die Weiterverarbeitung

Insgesamt hat Glass rund 20 verschiedene Nudeln und Spätzle – mit und ohne Ei – im Angebot. Auf die „Nudel gekommen“ ist Andrea Glass ganz eigennützig: „Dieses Hobby hat mich angesprungen“, sagt sie. „Ich esse leidenschaftlich gerne Teigwaren und dann habe ich mir eine kleine Nudelteigmaschine gekauft.“ Die Familie und Freunde seien begeistert gewesen – „und so hab ich immer mehr Nudeln hergestellt“, erzählt Andrea Glass. Inzwischen ist die Nudelwerkstatt in ihrem Haus in der Nägelestraße mit einer Profi-Maschine ausgestattet, das Produkt wird in einem speziellen Kellerraum an der Luft getrocknet und anschließend in Papiertüten verpackt.