von Verena Pichler

Gesperrte Innenduschen, verkürzte Öffnungszeiten und ein neues Kartensystem: Die Änderungen im Rheinfelder Freibad, teils Pandemie-bedingt, sind vielen Badegästen sauer aufgestoßen. Doch nun gibt es zumindest für einige Bereiche gute Nachrichten. Die bislang gesperrten Duschen und Umkleiden im Innenbereich werden teilweise wieder geöffnet. An den Öffnungszeiten ändert sich für diese Saison aber nichts mehr.

Die Innenräume

Die Innenräume mit Duschen und Spinden zu sperren, war für Daniel Klein, Leiter der Bäderbetriebe, „das kleinere Übel“, wie er erklärt. Denn hätten sie geöffnet, würde weiterhin die Testpflicht gelten. „Wir haben eine Umfrage gemacht, bei der klar herauskam, dass die Vielzahl der Gäste lieber auf die Innenduschen verzichten, als sich testen zu müssen.“

Für die Gäste, die tagsüber kommen, sei dies auch nicht so das Problem. Klein weiß aber, dass es gerade die Senioren sind, die morgens ihre Runden drehen. „Wenn es dann noch kühle Tage sind, wollen sie gerne warm duschen.“

Zu dieser Gruppen gehört auch Siglinde Walther, die mit ihrem Ehemann seit der Rente regelmäßig das Bad nutzt. Sie regte gegenüber dieser Zeitung an, ob man nicht die Außenduschen – die nur kaltes Wasser spenden – umrüsten könne. „Es ist einfach unangenehm, kalt zu duschen oder sich die Haare zu waschen.“

Eine schnelle Lösung gibt es dafür jedoch nicht. „Das wäre mit einer großen Baumaßnahme verbunden“, so Klein. Ab sofort, so meldet es die Stadt am Dienstag, werden jede zweite Dusche und jede dritte Umkleidekabine geöffnet, um den Mindestabstand einzuhalten.

Die Öffnungszeiten

An den verkürzten Öffnungszeiten wird sich jedoch in dieser Saison nichts mehr ändern. „Wir müssen gewährleisten, dass die Schulen und Vereine das Bad nutzen können“, erläutert Daniel Klein, Leiter der Bäderbetriebe. Daher kann die Öffentlichkeit das Bad bis auf mittwochs (Frühschwimmertag) erst ab 10 Uhr nutzen, da morgens die Schüler das Bad nutzen. Abends wiederum sind die Bahnen für verschiedene Vereine reserviert, mit denen für die gesamte Saison Nutzungsverträge geschlossen wurden.

Ein weiteres Problem ist die Personalplanung: Denn aufgrund der Corona-Verordnung muss Klein mehr Leute einteilen – allein je ein Mitarbeiter für die Aufsicht pro Becken. „Auch an den Kassen müssen wir mit zwei Mitarbeitenden planen, weil der Verwaltungsaufwand durch die Registrierung viel höher ist.“ Mit den verkürzten Öffnungszeiten werden die Rheinfelder zumindest in dieser Saison leben müssen.

Das Kartensystem

Die neuen Saisonkarten sorgten ebenfalls für Unmut. Früher kostete eine Jahreskarte für Frei- und Hallenbad 120 Euro. Die neue Saisonkarte nur fürs Freibad kostet 110. „Das hört sich erstmal teuer an“, gibt Klein zu. Aber, so Kleins Berechnung, für 96 Prozent der Jahreskarteninhaber wurde es günstiger, da diese auch in der Vergangenheit ausschließlich das Freibad genutzt hätten. Mit der Umstellung habe man eine deutlich günstigere Familienkarte eingeführt. „Früher haben zwei Erwachsene und zwei Kinder mehr als 300 Euro bezahlt, das muss man sich vorstellen“, so Klein.

Das weitere Vorgehen

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist Klein recht zufrieden – den Umständen entsprechend. Seit Öffnung Ende Mai haben – Stand vor dem vergangenen Wochenende – rund 9500 Gäste das Bad besucht. Als noch die Testpflicht bestand, seien nie mehr als 50 Tagesgäste gekommen. Seit die Pflicht aufgehoben wurde (ausgenommen sind die Schwimmkurse), erreicht das Bad an heißen Tagen wieder die Obergrenze von 1500 Gästen.

Diese bleibt laut Verwaltung trotz der neuen Corona-Verordnung bestehen, die die Beschränkung der Besucherzahl an sich aufhebt. Denn die Zahl von Menschen, die sich zur selben Zeit im Wasser aufhalten dürfen, werde weiterhin über eine bestimmte Quadratmeterzahl pro Person gesteuert und auch auf den Liegewiesen gilt das Abstandsgebot. Dies bedeutet, dass zwar rein theoretisch mehr Menschen ins Freibad dürften, aber die Anzahl der Personen in den jeweiligen Becken weiterhin begrenzt bleibt.

Vor diesem Hintergrund hält die Verwaltung an der maximalen Besucherobergrenze von 1500 Badegästen pro Tag fest. „Nur so können wir lange Warteschlagen vor den Becken vermeiden“, betont Daniel Klein. Das bedeutet, dass ein Besuch des Freibads auch weiterhin nur mit vorheriger Reservierung über das Onlinereservierungssystem möglich ist. Dies dient einerseits der Steuerung der Besucherzahlen sowie andererseits der vorgeschriebenen Erfassung der persönlichen Daten.