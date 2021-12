von Horatio Gollin

Richtige Weihnachtsstimmung ist bei den Rheinfelder Innenstadtgeschäften und ihren Kunden noch nicht aufgekommen. Für die Einzelhandelsgeschäfte gilt in der Alarmstufe II der Corona-Verordnung des Landes eine 2G-Regel – der Eintritt ist nur für Genesene und Geimpfte mit Nachweis erlaubt. Die Umsetzung der Regeln erfolgt problemlos.

Aktuelle Regeln In Baden-Württemberg gilt aktuell die Alarmstufe II. In dieser Stufe gilt für den Einzelhandel die 2G-Regel, nicht-immunisierte Personen haben also keinen Zutritt zum Einzelhandel. Ausgenommen von den Beschränkungen sind Geschäfte und Märkte der Grundversorgung . Abholangebote und Lieferdienste sind ohne Einschränkung zulässig.

Im Modegeschäft H&M kontrolliert am Eingang eine Mitarbeiterin den Impfstatus der Kunden. Sie lässt sich auch den Ausweis zeigen. Im Drogeriemarkt Müller steht ebenfalls ein Mitarbeiter am Eingang, um die 2G-Regel umzusetzen. Ausgenommen davon ist die Grundversorgung sowie Abhol- und Lieferangebote. Auch im Schuhhaus Werdich wird der Impfstatus der Kunden mit dem Smartphone überprüft und der Ausweis kontrolliert. Weihnachtsstimmung kam bei Filialleiterin Anja Eberle noch nicht auf. Das Weihnachtsgeschäft sei nur schleppend angelaufen. Als Kunden fehlten Kinder aus der Schweiz, da deren Schultests in Deutschland nicht anerkannt werden. Auch die Kunden seien nicht wirklich in Weihnachtsstimmung, meint Eberle. Gelegentlich kommentiert ein Kunde die Kontrolle am Eingang, uneinsichtig sei aber noch keiner gewesen.

Die Weihnachtsstimmung fehlt bei vielen Kunden und Geschäftsinhabern noch. | Bild: Horatio Gollin

„Die Weihnachtsstimmung könnte besser sein“, meint ein Hertener beim Shoppen in der Kapuziner-Straße. Er hat noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen und ist mit einer Ideenliste unterwegs. Mit den 2G-Kontrollen hat er sich arrangiert. „Davon darf man sich nicht die Laune verderben lassen.“ Frank Sattler von Intersport Sattler ist froh, überhaupt öffnen zu können. „Letztes Jahr hatte mein Geschäft ab dem 16. Oktober geschlossen“, erinnert er an den letztjährigen Lockdown. Beim diesjährigen Weihnachtseinkauf seien die Kunden verhalten. Sattler meint, dass man ein Corona-Jahr nicht mit einem normalen vergleichen dürfe. Auch das Wintergeschäft rund ums Skifahren sei nicht gut angelaufen und es fehlten Kunden aus Schweiz. Die Kontrolle der 2G-Regel durch das Personal werde von der Kundschaft geschätzt, sagt Sattler. Einige negative Erfahrungen bis hin zur Beschimpfung hätten die Mitarbeiter aber auch schon erlebt.

Eine Rheinfelderin ist genervt davon, dass sie in den Geschäften ihr Smartphone vorweisen muss. Sie macht Besorgungen und kauft dabei auch noch Geschenke. „Weihnachten ist nicht mehr wie früher“, meint sie. Weihnachtsgeschenke gebe es nur noch im kleineren Rahmen, ausgenommen seien die Enkelkinder. Sie erwartet, dass nach Weihnachten wieder ein Lockdown verordnet wird.

Claudia Sukenik vom Fachgeschäft Wolle und Schönes ist mit dem Weihnachtsgeschäft nicht zufrieden. Den Laden hat sie ein bisschen dekoriert, aber Weihnachtsstimmung kommt in ihr nicht auf. Die meisten Kunden zeigen ihren Impfnachweis sofort beim Hereinkommen. Unsinnig findet Sukenik die Regelung, dass die Kunden für den von ihr ebenfalls betrieben Paketdienst ihren Impfstatus nicht nachweisen müssen.

„Zum Endspurt wird es stimmungsvoller“, meint Antonia Merkel von der Buchhandlung Merkel. Mit dem Weihnachtsgeschäft ist sie zufrieden. Entscheidend seien die letzten Tage vor Weihnachten. Die Umsetzung der 2G-Kontrolle laufe problemlos, sei aber zeitaufwendig, meint Merkel. In seltenen Fällen sei es auch schon zu Beschwerden über die Kontrollen gekommen. Bei vielen Stammkunden wisse man die Namen, da erübrige sich wenigstens die Ausweiskontrolle.

Im Juweliergeschäft Ihringer hat der Zustrom an Kunden in den vergangenen Tagen zugenommen, berichtet Sandra Ihringer. „Man merkt, dass Weihnachten kommt“, sagt sie. Das Einkaufsverhalten sei dieses Jahr zurückhaltender, die Kontrollen würden aber sehr gut funktionieren. Kunden, die den Nachweis vergessen haben, werden an einem Tisch vor dem Geschäft bedient. Ihringer hat mehr Unruhe wegen der 2G-Regel unter den Kunden erwartet. „Es hat sich aber gut eingebürgert“, meint Ihringer.