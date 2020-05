von Heinz Vollmar

Bezahlbarer Wohnraum, ökologische Nachhaltigkeit und barrierefreie Generationenfreundlichkeit sollen im künftigen Baugebiet „Römern“, zwischen den Sportplätzen und der Bahnlinie in Nachbarschaft zu den bestehenden Wohngebieten in Herten westlich der Bahnhofstraße realisiert werden. Vorerst beschäftigte sich der Ortschaftsrat Herten in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung mit dem weiteren Vorgehen im Beteiligungsprozess „Römern“. In einer ersten Phase hatte sich der Ortschaftsrat im Rahmen von drei Workshops bereits im vergangenen Jahr mit dem Thema befasst.

Ein funktionierendes Quartier

Als Ergebnis wurde festgelegt, dass das Gebiet „Römern“ im Gesamten konzipiert und stark gesteuert werden soll, um auf diese Weise ein in sich funktionierendes Quartier entstehen zu lassen. Das Gebiet soll jedoch nur dann entwickelt werden, wenn die Voraussetzungen zur Realisierung der Zielvorstellungen und eines Gesamtkonzepts vorliegen, so der mehrheitliche Konsens im Ortschaftsrat.

Acht bis zehn Büros treten an

In der Sitzung am Montag stellte Christiane Ripka, Abteilungsleiterin der Stadtplanungs- und Umweltabteilung, das weitere Vorgehen im Beteiligungsprozess vor. Zunächst soll über ein zu beauftragendes Büro die Auslobung eines Wettbewerbs auf Grundlage der Ergebnisse der Workshops stattfinden. Danach soll ein städtebaulicher Wettbewerb nach weiteren öffentlichen Infoveranstaltungen mit acht bis zehn Büros abgehalten werden. Eine Jury soll drei Entwürfe auswählen, um später im Rahmen eines sogenannten „Marktplatzes“ eine Entscheidung für einen Entwurf herbeizuführen. Lob für den guten Einstieg in den Beteiligungsprozess durch die Verwaltung gab es von allen im Ortschaftsrat vertretenen Parteien. In Bezug auf die Finanzierung der weiteren Planung gingen die Meinungen allerdings auseinander.

Antrag sorgt für Streit

CDU-Ortschaftsrätin Sabine Hartmann-Müller beantragte daher, einen weiteren Punkt in der Beschlussvorlage hinzuzufügen, der die Verwaltung auffordert, den städtebaulichen Wettbewerb noch in der ersten Jahreshälfte 2020 in Gang zu setzen und ein Büro zu beauftragen. SPD-Gemeinderat Alfred Winkler nannte diesen Vorschlag einen „Nonsens-Antrag“, der mit Kosten von 75.000 Euro zu Buche schlagen würde, und über den im Übrigen der Gemeinderat in einer Klausurtagung zu entscheiden hätte.

Hartmann-Müller zeigte sich verärgert und sagte, sie sei nicht bereit, wegen 75.000 Euro die Planungen für das künftige Baugebiet weiter hinauszuschieben. Dies sei allein wegen des dringend benötigten Wohnraums in Herten nicht hinnehmbar.

Entgegnung

Im Nachgang der Ortschaftsratssitzung teilte Sabine Hartmann-Müller mit, dass diese Aussage des SPD-Gemeinderates falsch gewesen sei, weil bereits im aktuellen Haushalt 30.000 Euro für die Planungen im Beteiligungsprozess „Römern“ eingestellt seien. Diesen Betrag finde man allerdings im Ergebnishaushalt, was bedeute, dass es sich nicht um Investitionskosten handle. Nur über Investitionskosten müsste der Gemeinderat in einer Klausurtagung entscheiden. Im Übrigen sei absehbar gewesen, dass die im Haushalt eingestellten 30.000 Euro nicht ausreichen würden, um den Wettbewerb und den weiteren Beteiligungsprozess in Sachen „Römern“ anzustoßen. Die Bemerkungen ihres SPD-Gemeinderats-kollegen Alfred Winkler bezeichnete sie als „unflätige Einwände“. Am Ende nahmen die Ortschaftsräte die bisherigen Ergebnisse im Beteiligungsprozess zustimmend zur Kenntnis. Begrüßt wurde auch die Vorgehensweise zur städtebaulichen Entwicklung. Beide Beschlüsse ergingen einstimmig. Der Antrag von Sabine Hartmann-Müller, den Wettbewerb noch in der ersten Jahreshälfte 2020 anzustoßen, wurde bei drei Enthaltungen angenommen.