von Dora Schöls

Es ist eine Hiobsbotschaft: Auf die Stadt kommen Millionenkosten zu, weil die DB Netz AG die Bahnbrücke der Güterstraße neu bauen will und die Stadt den Straßenteil zahlen muss. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ging es um das weitere Vorgehen – und die Frage, wie dringend man die Straße auf der Brücke braucht.

Die Brücke

Die Bahnbrücke Güterstraße, über die sowohl Gleise als auch Fußweg und Straße führen, muss saniert werden. Die Bahn ist zwar Eigentümerin der Brücke, die Stadt müsste aber die Kosten für die Wiederherstellung des Straßenteils übernehmen. Ursprünglich wollte man Gleise und Straße auf zwei Brücken aufteilen, im Februar habe die Bahn jedoch mitgeteilt, das sei nicht möglich, so Tiefbauleiter Tobias Obert. Dies werde nun überprüft.

Das Problem

Die Stadt kann sich die Kosten nicht leisten. Trotzdem will die Bahn nun von der Stadt wissen, ob sie an der Wiedererrichtung der Straße interessiert ist. Nach dem ersten Schock der Nachricht, die vergangene Woche bereits dem Bau- und Umweltausschuss übermittelt wurde, äußerten sich die Mitglieder des Gemeinderats nun recht deutlich. „Wir brauchen diese Straße“, sagte etwa Paul Renz (CDU). „Sonst verlagern wir den Verkehr in die Wohngebiete.“ Reinhard Börner (Freie Wähler) hingegen stellte in Frage, ob man die Brücke nicht schmaler bauen könnte und dann nur einen Fuß- und Radweg einrichten, um Kosten zu sparen. „Bei der Schreckensnachricht traf mich ein richtiger Schlag“, gab Börner zu. „Die Kosten können wir nicht bewerkstelligen.“

Unterschiedliche Meinungen

Für Eckhardt Hanser (CDU) ist die Brücke „ein Wahrzeichen von Rheinfelden“, daher solle man sie sanieren und nicht neu bauen. Aber: Die Sanierung müsste die Bahn selbst zahlen, den Neubau zahle der Bund. „Das würde erklären, warum die Bahn neu bauen will.“

Drei Fragen hatte Heiner Lohmann (Grüne): Stimmen die Angaben der Bahn? Wie lange kann man Sanierung oder Neubau hinauszögern, wie schlecht steht es um die Brücke? Und: „Können wir auf die Güterstraße verzichten oder nicht?“ Tipps, wo es Informationen über den Bau der Brücke und die Eigentumsverhältnisse der Grundstücke geben könnte, gaben Eveline Klein (SPD), im Staatsarchiv oder alten Gemeinderechnungen, und Wilfried Markus (CDU), bei Energiedienst.

So geht es weiter

„Die Situation hat uns kalt erwischt“, sagte Oberbürgermeister Klaus Eber­hardt. Man müsse nun „in alle Richtungen recherchieren“. Zu klären sei zunächst, ob die technische Beurteilung der Bahn standfest sei, dann müsse man die Historie der Straße nachvollziehen und die Rechtslage klären – und die Frage, was die Baustelle die Stadt kosten würde. „Dann können wir uns Gedanken über die Verkehrssituation machen.“ Ob die Straße für den Verkehr notwendig ist, habe das Bauamt noch nicht untersucht, so Obert: „Das hängt ja auch von der Entwicklung der westlichen Güterstraße ab, in der durchaus Lkw die Gewerbe anfahren.“

Vieles unklar

Um wie viel Zeit man die Baustelle verzögern könne, sei ebenfalls unklar. „Aber das Widerlager senkt sich – und wenn das kaputt ist, ist eine Sanierung unmöglich.“ Das sei vergleichbar mit der Dultenaugrabenbrücke, auf der die A 98 einseitig gesperrt ist. Die Bahn will in den Jahren 2026/27 bauen – geplant werden soll aber jetzt. Deshalb soll die Stadt sich entscheiden, ob sie die Straße erhalten will. Laut Obert empfiehlt es sich in dem Fall, den Bau der Straße an den der Schienen zu koppeln. Dann müsse auch die B 34 unterhalb nicht mehrfach gesperrt werden. Die Sperrung werde wohl ein bis zwei Monate dauern, vermutete Obert.