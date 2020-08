von Ralf H. Dorweiler

Das Gewerbegebiet Sengern in Herten war am Dienstag Schauplatz des Zusammentreffens von Tiefbauspezialisten. Feierlich – zumindest so, wie es Coronavorgaben zulassen – wurden die Erschließungsmaßnahmen des Areals eröffnet, die sichtbar aus Straßen und unsichtbar aus Kanalisation bestehen. Mehr als zwei Millionen Euro waren dafür nötig geworden. Die Stadt Rheinfelden hat nun neben dem vergebenen Grundstück für Thermo Fisher Scientific noch weitere Gewerbeflächen frei.

800 Meter Straße wurden gebaut. Rechts sind Lastwagen-Stellplätze vorgesehen. | Bild: Ralf H. Dorweiler

„Es handelt sich um die größte Tiefbaumaßnahme der letzten zehn Jahre“, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in seiner Ansprache. Nur der Äußere Ring sei größer gewesen. Die Investitionen von mehr als zwei Millionen Euro seien für Rheinfelden aber von eminenter Bedeutung, um dringend benötigte Gewerbeflächen zu schaffen. Das Gewerbegebiet Einhäge war für die Innenentwicklung von Betrieben in Rheinfelden vorgesehen. Als die Anfrage von Fisher Clinical Services beziehungsweise Thermo Fisher Scientific bei Wirtschaftsförderer Elmar Wendland einging, war schnell klar, dass es weitere Flächen brauche. Das Gebiet Sengern, zuvor noch in der Diskussion als Standort für das neue Kreisklinikum gescheitert, war dafür ideal.

Die Erschließung Der Baubeschluss im Gemeinderat wurde am 25. Oktober 2018 gefasst. Die Ausschreibung (Submission) ging am 22. März 2019 hinaus, am 11. April 2019 wurde der Auftrag an die Firma Schleith vergeben. In der Auftragssumme von 2,031 Millionen Euro waren die Straßen und die Kanalisation, die Linksabbiegespur an der B 34 und der Tiefbau für die Ampelanlage eingerechnet. 760 Meter Kanal in glasfaserverstärktem Kunststoff mit Durchmessern von 30 bis 80 Zentimetern mit 19 Schächten wurden verlegt, circa 800 Meter Straße mit einseitigem Gehweg und rund 350 Meter Rad- und Fußweg entstanden. Die Erschließung wurde am 22. Juni abgeschlossen, die Feier aber verschoben.

Eberhardt lobte die Tiefbauabteilung Rheinfeldens unter Leitung von Tobias Obert. Unter der Projektleitung von Rüdiger Zorn und in Kooperation mit den schnell dazugeholten Planern von Rapp Regioplan (Johannes Brandsch) wurde es möglich, die sehr strikt gehaltenen, äußerst ehrgeizigen Zeitvorstellungen des Pharmadienstleisters erfüllen zu können, dessen neues Europazentrum sich gerade in Fertigstellung befindet. Eberhardt freute sich besonders, dass es in der Bauzeit zu keinerlei Problemen gekommen sei. „Selbst Corona hat zu keinen Verzögerungen im Tiefbau geführt“, sagte er mit Blick auf Timo Schneider, den Niederlassungsleiter der ausführenden Baufirma Schleith und Bauleiterin Gamze Dursun.

Rheinfelden-Herten Die Pläne für eine schnelle Entwicklung des Gebiets „Römern“ in Rheinfelden-Herten erhalten einen Dämpfer Das könnte Sie auch interessieren

Fisher Clinical war zur Eröffnung zwar eingeladen worden, es gab aber offenbar weder eine Rückmeldung noch einen Gast. Gefeiert wurde somit zwar direkt neben der Firma, aber ohne einen einzigen Vertreter des Unternehmens. Wahrscheinlich arbeitet man dort mit Hochdruck daran, möglichst schnell eröffnen zu können. Elmar Wendland schätzt, dass das Unternehmen Anfang 2021 so weit sein könnte, den Betrieb aufzunehmen.

Rheinfelden Glasfaserausbau in Rheinfelden kommt voran Das könnte Sie auch interessieren

Bezüglich der weiteren noch freien Flächen stagniere aktuell die Nachfrage, so der Oberbürgermeister. Auf ein zweites Grundstück hat Fisher Clinical eine Option, bei weiteren Grundstücken gab es Interessenten, die aber coronabedingt die Vorhaben zunächst auf den Prüfstand gestellt hätten.