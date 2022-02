von Boris Burkhardt

„Wir werden uns noch oft fragen: Was hätte Beatrix Firsching gemacht?“ Der Tenor bei der Verabschiedung der 37-jährigen Pfarrerin der Paulusgemeinde am Sonntag in der Christuskirche war, dass sie mit knapp dreieinhalb Jahren, zumal unter Corona, viel zu kurz in der Gemeinde gewirkt habe. Die Kirche war zum Gottesdienst unter Corona-Bedingungen voll.

Rheinfelden Die evangelische Pfarrerin Beatrix Firsching verlässt Rheinfelden und zieht in die Schweiz Das könnte Sie auch interessieren

Ähnlich wie eingangs Sabine Brommer, Vorsitzende des Ältestenkreises der Paulusgemeinde, waren alle Redner der Meinung, dass Firsching noch hätte viel erreichen können in der Gemeinde. Gelobt wurden ihre Kreativität, Offenheit und Enthusiasmus. Für den Entschluss, mit ihrer Familie nach Basel zu ziehen und sich vorerst Zeit für ihre vier kleinen Kinder zu nehmen, äußerten aber alle Verständnis.

„Viele neue Menschen angesprochen“

Dekanin Bärbel Schäfer lobte Firsching dafür, dass sie mit ihren Initiativen „viele neue Menschen angesprochen“ habe. Schäfer verabschiedete Firsching aus dem Dienst der Evangelischen Landeskirche, die ihren Pfarrern eine Auszeit von maximal 15 Jahren ermöglicht.

Firsching sei ihr „arg ans Herz gewachsen“, sagte Irene Sorg, Leiterin des Bürgerheims: Gemeinsam habe man Gottesdienste und Sommerfeste unter Corona entwickelt. Besonders schön sei der Weihnachtsgottesdienst mit den dementen Bewohnern gewesen: „Beatrix Firsching hat eine Gabe, mit Menschen zu sprechen, die schwer ansprechbar sind.“

Die herzlichste Verabschiedung galt Kirchenmusikdirektor Rainer Marbach; Firsching wirkte vor ihrer ersten Pfarrstelle in Rheinfelden selbst als Konzertpianistin. Marbach erkannte seine erste Skepsis gegenüber der neuen Pfarrerin damals „sehr schnell“ als unbegründet: „Es waren gefühlte zehn Jahre mit dir.“

Rheinfelden So sieht der Generationenwechsel in der Bürgerstiftung aus Das könnte Sie auch interessieren

Auch Beate Albrecht, Vorsitzende des Ältestenkreises der Christusgemeinde, sagte, Firschings Wirken „hat Spuren hinterlassen“ und nannte vor allem das Krippenspiel. Gerd Sauer, Vorsitzender der evangelischen Gemeindeversammlung, sprach viel über die neue Heimat Basel und schenkte ein Familienabo für den Zolli. Pastoralreferent Matthias Wößner überbrachte Grüße von der katholischen Seelsorgeeinheit.

So ist Vertretung geregelt

Die Vakanzvertretung für die Paulusgemeinde übernehmen die Hauinger Pfarrerin Martina Schüßler und Vikar Felix Rohleder von der württembergischen Landeskirche.