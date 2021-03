von sk

Die Rheinfelder Ortsgruppe der IG Velo weist Frank Sattlers Kritik zurück. Der Gewerbevereinsvorsitzende hatte wegen des im Gemeinderat diskutierten Fahrradschutzstreifens fehlende Parkplätze in der Nollinger Straße beklagt. Die IG Velo reagiert mit einer Stellungnahme.

Rheinfelden Der Rheinfelder Gewerbeverein versteht zwar, dass für Radfahrer Sicherheit im Straßenverkehr hergestellt werden muss, aber „für den Handel ist die Schmerzgrenze erreicht"

Darin schreiben Gerhard Zenke und Thomas Eichin, Sattlers Klage, dass besonders in der Nollinger Straße der Wegfall von Parkplätzen schmerze und Kunden nicht mehr nach Rheinfelden kämen, wenn sie dort keine Parkplätze mehr fänden, würden sie sehr bezweifeln. „Im Umkreis von etwa 400 Metern (fünf Minuten Gehzeit) des Ladengeschäftes des Herrn Sattler befinden sich fünf Parkhäuser mit circa 545 Stellplätzen, die mindestens für 30 Minuten kostenlos sind. 80 Meter von Herrn Sattler entfernt steht das erste Parkhaus. Außerdem gibt es in den Parkzonen 1 und 2 (Umkreis circa 500 Meter) etwa 800 Parkplätze.“

Parkplatznot nicht allzu groß

Damit scheine die Parkplatznot in der Rheinfelder Innenstadt nicht allzu groß zu sein. Die IG Velo sehe durchaus Möglichkeiten, die Fahrradinfrastruktur zu verbessern, ohne das Parken in die Wohngebiete zu drängen, wie Sattler befürchte. Angesichts der von ihm angesprochenen Kosten für Fahrradschutzmaßnahmen frage die IG Velo sich, „was die Parkhäuser gekostet haben und die hunderte von Parkplätzen auf öffentlichen Straßen“.

Fahrradstellplätze bescheiden

Im Vergleich zu Autoparkplätzen sei die Situation von Fahrradstellplätzen recht bescheiden. Wer auf die Suche nach guten Abstellanlagen für Fahrräder gehe, suche oft vergeblich. Das neue Hochrheincenter, vor dem lediglich sechs Abstellplätze angeboten werden, sei eines von vielen Negativbeispielen in der Innenstadt. „Wir verstehen voll und ganz die augenblicklich schwierige Lage der Geschäfte, bedingt durch die Bauprojekte“ und „besonders durch die Corona-Pandemie“, heißt es weiter in der Stellungnahme der IG Velo. Dies dürfe jedoch nicht gegen eine langfristig angelegte Verbesserung des Fahrradinfrastruktur ausgespielt werden. „Im Gegenteil, unser Ziel ist, die Erreichbarkeit und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu erhöhen und dadurch mehr Kunden in die Stadt zu locken.“