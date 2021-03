von Dora Schöls

Sechs Fahrradstellplätze und zwei Behindertenparkplätze finden sich vor dem neuen Hochrheincenter II in Rheinfelden. Zu wenig, findet Bürger Artur Spengler, und hat deshalb bereits im Dezember bei der Verwaltung nachgefragt, aber nach eigenen Angaben keine Antwort bekommen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat er erneut nachgehakt, warum die Anzahl Stellplätze nicht der aus dem Bauantrag entspreche.

Aus Sicherheitsgründen

Die Änderung bei den Fahrradstellplätzen habe sich aus Sicherheitsgründen ergeben, so Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Gerade erst habe aber die Verwaltung mit dem Eigentümer besprochen, dass im Seidenweberweg, also auf der Rückseite des Hochrheincenters (HRC), weitere Radstellplätze markiert werden.

Rheinfelden In Warmbach-West gibt es kaum Angebote für Bewohner vor Ort Das könnte Sie auch interessieren

Die zwei Behindertenparkplätze hängen laut Tobias Obert, stellvertretender Bauamtsleiter, ebenfalls mit den Radstellplätzen zusammen: Ursprünglich seien vier Behindertenparkplätze vorgesehen gewesen, allerdings teilweise auf öffentlichem Grundstück. „Deshalb haben wir uns auf drei Stellplätze geeinigt.“ Dann aber habe man festgestellt, dass am HRC II noch keine Radstellplätze eingeplant waren – also sei einer der Behindertenparkplätze umgewandelt worden. Allerdings seien die Stellplätze in der Kapuzinerstraße nur provisorisch, weil die Straße ohnehin noch umgestaltet wird.

Rheinfelden So lässt sich der Plastikmüll beim Essen zum Mitnehmen verringern Das könnte Sie auch interessieren

Die Interessengemeinschaft (IG) Velo indes erwähnt in einer Mitteilung zum ADFC-Fahrradklimatest (wir berichteten) auch die „mehr als dürftige Situation von Abstellmöglichkeiten am neuen Hochrheincenter“. Anzahl und Ausführung verstießen gegen die Landesbauverordnung. Zudem habe eine Erhebung der Abstellanlagen an öffentlichen Einrichtungen durch die IG in der Verwaltung „niemanden interessiert und die Antwort war mehr als frustrierend“.