von Verena Pichler

Nicht nur der gemeinsame Neujahrsempfang der beiden Rheinfelden fällt wegen der Corona-Pandemie erneut aus, sondern auch der Empfang des Gewerbevereins. Dessen Vorsitzender Gustav Fischer hat sich nun schriftlich an die Mitglieder gewandt, um ihnen Mut zu machen für das kommende, herausfordernde Jahr und um auf 2021 zurückzuschauen. Die neuen Corona-Maßnahmen mit Kontaktbeschränkungen, 2G-Regel im Einzelhandel und 2Gplus in der Gastronomie verlangten den Mitgliedern „das Äußerste an Engagement, Willen und Kraft“ ab, so Fischer in seinem Schreiben, in dem er auch seinen Dank für die geleistete Arbeit ausdrückt.

Arbeitsschwerpunkt des Vereins – abseits der Bewältigung der Corona-Pandemie – seien 2021 zum einen die neue Parkraumbewirtschaftung in der Stadt gewesen, aber auch die Weiterentwicklung der Kapuzinerstraße. „Versuche, die Innenstadt zu einer reinen Fahrradstadt umzuwidmen, konnten verhindert werden, jedenfalls für den Moment“, schreibt Fischer weiter.

Für die Zukunft müsse, was die Corona-Verordnungen angeht, besser auf die Bedürfnisse des Handels reagiert werden. Das sprunghafte Hin und Her der Politik habe zu Unverständnis bei den Menschen geführt. Fischer überlegt daher, eine Gruppe zu installieren, bestehend aus Verwaltung, Politik und Gewerbe, um bei der Umsetzung angeordneter Maßnahmen, schneller und praktikabler agieren zu können.