von Roswitha Frey

Frau Schmid, man kennt Sie als Sängerin und Akkordeonistin. Wie kommt es, dass Sie nun unter die Schauspielerinnen gegangen sind?

Wenn man Gesang studiert am Konservatorium, hat man auch Schauspielunterricht. Als klassisch ausgebildete Sängerin muss man auch schauspielern können. Vor einigen Jahren habe ich bei einem Casting für eine Produktion bei Constantin Film vorgespielt. Ich muss denen offenbar gefallen haben, denn ich bin schon einige Male engagiert worden, wenn das Rollenprofil gepasst hat. So wurde ich gelegentlich für die Gerichtssendung mit Richter Alexander Hold gebucht, in der fiktive Gerichtsfälle nachgespielt werden. Und nun kam ein Angebot für die Krimiserie „K 11“. Ich werde immer für temperamentvolle Rollen gebucht... (lacht).

Zur Person Die Rheinfelder Sängerin und Akkordeonistin Christine Schmid hat an der Jazz-Varieté-Schule Paris, am Konservatorium Basel und am Hohner-Konservatorium Trossingen studiert. Ihr Repertoire reicht von Chansons über Jazz bis Oper und Operette.

Können Sie uns schon etwas verraten über die Krimifolge und Ihre Rolle darin?

In der „K 11“-Folge „Mord im Rampenlicht“ spiele ich die karrierebesessene Mutter einer jungen Ballerina, die ihre Tochter ehrgeizig zu einer Tanzkarriere pusht und unter Druck setzt. Diese Bettina Obert, die ich spiele, ist selber eine Ex-Ballerina. Doch die Tochter will diesen Druck nicht und wehrt sich. Dann passiert auf der Bühne ein rätselhafter Vorfall, weil die Attrappe eines Revolvers gegen eine echte Pistole vertauscht wird. Es werden dann alle möglichen Leute verdächtigt. Mehr darf ich aber nicht verraten.

Der Sendetermin Die Folge „Mord im Rampenlicht“ in der Serie „K11“ läuft heute, Montag, 7. Dezember, um 17.30 Uhr, auf Sat.1.

Wie liefen die Dreharbeiten unter Einhaltung der Corona-Vorschriften?

Das war schon sehr speziell. Im ICE waren so wenig Leute, dass ich quasi den ganzen Waggon für mich hatte. So bin ich noch nie Zug gefahren. Und in dem Riesenhotel in München, wo ich untergebracht war, waren nur acht Zimmer belegt, alle von der Filmcrew. Am Set selber mussten wir jeden Morgen als Erstes einen Corona-Test machen. In der Pause musste Maske getragen werden. Auch beim Dreh und auf der Bühne hieß es: Abstand halten. Man durfte niemanden anfassen, es durfte keine Berührungen geben, auch nicht während des Spielens, darüber wurde streng gewacht, dass man den Abstand einhält. Sobald die Klappe gefallen war und die Szene im Kasten war, musste man wieder die Mund-Nasen-Maske aufsetzen. Also sehr streng. Die zwei Drehtage im leeren Deutschen Theater und in einem stillgelegten Krankenhaus in München waren schon etwas ganz Besonderes. Ich fand es toll, so eine Fernsehrolle in einem Krimi zu spielen und in diesen schwierigen Zeiten, in denen so viele Auftritte abgesagt worden sind, überhaupt künstlerisch etwas machen zu können.